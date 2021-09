Bild a gamba tesa sulla campagna elettorale di Baerbock: una pagina bianca al posto dell’intervista

Arriva la Bild e entra a gamba tesa nella già complessa campagna elettorale di Annalena Baerbock, leader del partito dei Verdi in Germania. La sfida per la corsa alla Cancelleria, infatti, si anima di quest’altro aneddoto di colore, che coinvolge il principale organo di stampa tedesco e l’eterna promessa dell’arco costituzionale della federazione. Annalena Baerbock, leader dei Verdi che sta subendo qualche contraccolpo negativo nei sondaggi, soprattutto rispetto all’andamento positivo delle ultime tornate elettorali a livello nazionale, entra nell’occhio del ciclone delle polemiche per aver rifiutato un’intervista alla Bild. Il giornale tedesco, infatti, sta proponendo le interviste ai vari candidati (Cdu-Csu con Armin Laschet e Spd con Olaf Scholz interverranno nei prossimi giorni) e aveva avanzato la sua richiesta anche alla leader dei Verdi. Quest’ultima, però, sin dal mese di agosto aveva rimandato.

Annalena Baerbock e la pagina bianca della Bild

La Bild chiede un’intervista a @ABaerbock, candidata dei #Verdi, lei si rifiuta. Ufficialmente per troppe richieste e mancanza di tempo. Bild pubblica la pagina vuota per ripicca. Farà bene? È questo l’atteggiamento di una ipotetica futura cancelliera? pic.twitter.com/EpoXND0Zpd — Cristina Giordano (@Cri_Giordano) September 5, 2021

La risposta della Bild è stata esattamente quella che si vede nel tweet qui su: una pagina bianca in sostituzione dello spazio che la testata avrebbe dedicato all’intervista. Un’assenza di parole che fa più rumore delle parole stesse. E in effetti la discussione politica, sia nella giornata di ieri, sia oggi, è stata animata da questo atteggiamento della Baerbock, ritenuto non in adatto con la candidatura alle elezioni politiche.

La Bild è stata sempre molto severa con la candidata dei Verdi, di cui ha sempre messo in evidenza gli errori e gli scivoloni. Tuttavia, per molti cittadini tedeschi un confronto con la Bild sarebbe stato necessario per chiarire proprio questi aspetti e per far valere le proprie posizioni politiche, al di là delle questioni legate alla sua immagine personale. Eppure, la candidata ha scelto di sottrarsi al confronto: ufficialmente, per mancanza di tempo e per il fatto di dover accettare troppe condizioni imposte dalla testata. Non una bella pagina di queste elezioni tedesche. Sicuramente, una pagina bianca.