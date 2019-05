Elezioni Europee in Germania: in testa il Cdu di Angela Merkel. I Verdi volano e sono il secondo partito

Angela Merkel ride, ma a mezza bocca. Il Cdu, secondo i primi exit poll per le Elezioni Europee Germania, è sempre il primo partito ma avrebbe perso moltissimi consensi. A sorridere, invece, sarebbero i Verdi che avrebbero ottenuto la percentuale record intorno al 20%, diventando la seconda forza politica tedesca. Crolla, infatti, Spd che si sarebbe fermato al 15,6%, dato di molto inferiore rispetto alle ultime elezioni europee del 2014.

Questi i numeri dei primi exit poll in Germania: l’Unione Cdu-Csu è il primo partito con il 27,5%, ma perde ben il 7,8% delle preferenze. Peggio fa Spd che ottiene il 15,6%, ben l’11,9% in meno rispetto alle scorse europee del 2014. I Verdi volano invece al 20,5%, con un clamoroso +9,8%, ben oltre le attese che li davano al 17. L’ultradestra di AfD è segnalata al 10,5%: cresce del 3,4% ma non si avvicina nemmeno al 13% che i sondaggi attribuivano ai populisti, danneggiati probabilmente anche dallo scandalo che ha travolto i loro gemelli austriaci dell’Fpoe. Quanto alle altre liste, la Linke sarebbe al 5,5% (-1,9) ed i liberali della Fdp al 5,5 (-0,6%).

Elezioni Europee Germania, in testa il Cdu (ma perde consensi)

Tutti, o quasi, perdono consensi, mentre i Verdi – seguendo anche l’esempio francese – hanno ottenuto una nuova linfa anche secondo gli exit poll in Germania. Si tratta di «un risultato sorprendente che ci darebbe un grande mandato e che supera tutte le aspettative», ha commentato Robert Habeck, che condivide la presidenza dei Verdi con Annalena Baerbock. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, Habeck ha inoltre affermato che, alle europee di oggi, «per la prima volta la protezione del clima è stata decisiva per il voto di un gran numero di elettori».

È nata l’ondata Verde?

L’ondata Verde, almeno secondi le prime rilevazioni, potrebbe aver preso piede in Europa anche negli Stati dove, tradizionalmente, lo scontro politico vede protagoniste altre forze politiche. Un risultato che, unito a quello mostrato dagli exit poll negli altri Paesi, come la Francia e l’Irlanda, porterebbe a un gran numero di Europarlamentari Verdi, con i temi ambientali che si metterebbero al centro dell’azione politica dell’Unione Europea.

(foto di copertina: Xinhua via ZUMA Wire)