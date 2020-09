Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno

Pensate a chi, con tanta fatica, riesce a raggiungere i propri obiettivi – magari studiando, magari applicandosi duramente in quella che ritiene la propria idea vincente, magari investendo tempo e denari – e poi pensate al fatto che Angela Chianello, la signora resa famosa dall’ormai super citata intervista a LIVE Non è la D’Urso in cui esordisce con ‘Buongiorno da Mondello‘ e in cui vuole far sapere al mondo che Non ce n’è Coviddi, ha superato abbondantemente la soglia dei 100mila followers su Instagram in meno di 24 ore.

Profilo Instagram di Angela Chianello ha 100mila followers in un giorno

Alle 7 del mattino del 7 settembre 2020, infatti, Angela Chianello ha oltre 107mila followers su Instagram, grazie a sei fotografie caricate sul suo profilo, grazie a un po’ di Instagram Stories e grazie a una bio che recita ‘mamma a tempo pieno’. Un profilo che, adesso, secondo le regole del social network, sarà attenzionato da marchi di varia natura che inizieranno a proporre delle partnership commerciali, che – per il bacino di utenza – raggiungerà centinaia di migliaia di persone grazie all’effetto di replicazione di un account sui social network, che magari potrà dare uno spazio – decisamente ampio – ad altre teorie simili a quella resa famosa da una trasmissione di Barbara D’Urso (ovvero che Non ce n’è Coviddi). Nei giorni in cui a Roma è andata in scena una manifestazione di negazionisti, non è proprio un bel segnale.

Cosa farà Angela Chianello su Instagram

E così, mentre professionisti dell’informazione combattono per far sentire la propria voce anche sui social network, magari contrastando le fake news (come di fatto era una fake news la frase Non ce n’è Coviddi), mentre cercano vari escamotage per poter avere spazi di visibilità a discorsi ritenuti importanti per la collettività, da Mondello arriva la notizia che sono bastate sei foto per raccogliere un pubblico spesso più ampio di quello di trasmissioni televisive e giornali – sia nella versione cartacea, sia nelle versioni online.

Sapremo tutto di Angela Chianello, che ha già iniziato a mostrare i componenti della sua famiglia, le sue abitudini quotidiane, i suoi svaghi giornalieri. Magari inizierà a dare consigli su diverse attività che il genere umano sembra non poter più svolgere senza il parere degli influencer su Instagram, detterà mode e tendenze. Magari, farà anche informazione. Il web ha deciso che lei, Angela Chianello, è una delle voci da ascoltare in questo 2020.