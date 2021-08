Si tratta di un titolo scelto da Fox News (che poi è rimbalzato dappertutto sui giornali di destra italiani) che non rende giustizia alle parole dell'ex governatore di New York

No, Cuomo non ha mai detto: «Non sono un pervertito, sono solo italiano»

Watters’ Word è un programma satirico di Fox News, un network di informazione che – già in passato – si è distinto per un appoggio quasi incondizionato all’ex presidente americano Donald Trump, sostenuto anche in occasione di evidenti dichiarazioni-bufala rilasciate dallo stesso esponente repubblicano. Il programma satirico ha affrontato, com’è ovvio, lo scandalo del governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, che si è dimesso in seguito alle accuse di aver fatto delle molestie sessuali ad alcune donne che ne hanno denunciato i comportamenti. L’headline scelto da Watters’ Word è stato: I’m not perverted, I’m just italian.

Andrew Cuomo italiano, il titolo satirico di Fox News diventato notizia

In realtà, il titolo satirico è stato scelto per fare una brutale sintesi di quanto dichiarato dall’ex governatore. Quest’ultimo, nel messaggio agli elettori con cui ha annunciato le sue dimissioni, ha detto di essere stato accusato a causa del suo comportamento espansivo. Le sue parole esatte sono state: «Da italiano, ho sempre baciato e abbracciato in modo disinvolto, ma non ho mai superato il limite con nessuno. Quando c’è faziosità, attenzione: può colpire chiunque. Accetto la piena responsabilità, sono scivolato ma dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i newyorchesi capiranno». Dunque, Cuomo – pur facendo un discorso di dubbio gusto – non ha mai messo in correlazione la perversione con le sue origini italiane.

IL GOVERNATORE DI NEW YORK ESCE FUORI DI SCENA CON L’ONTA DI AVER TRADITO LE ORIGINI ITALIANE https://t.co/FfwG7KscxF pic.twitter.com/B05lM15S4T — Dagospia (@_DAGOSPIA_) August 12, 2021

Andrew Cuomo è figlio di uno storico governatore democratico di New York, Mario Matthew Cuomo, a sua volta figlio di immigrati dall’Italia: i nonni di Andrew Cuomo, infatti, erano originari di due paesi in provincia di Salerno, Nocera Inferiore e Tramonti. Ribadiamo, dunque, che la frase che sta circolando a mo’ di meme anche su diversi social network non è mai stata realmente pronunciata da Andrew Cuomo.

Tuttavia, come spesso accade, la stampa italiana (non soltanto quella online, il titolo della trasmissione satirica di Fox News è comparso come sottotesto di diversi servizi di quotate emittenti nazionali) ha male interpretato dei materiali che provengono dagli Stati Uniti, non contestualizzandoli, né dando loro il corretto significato.