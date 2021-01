Come prenotare il vaccino a New York in un minuto e mezzo

Un minuto e 31 secondi, otto clic e…voilà, la tua prenotazione per il vaccino a New York è stata accettata. Sull’edizione online del quotidiano ‘La Repubblica’ si può leggere un interessantissimo articolo, scritto da Mario Platero, in cui il giornalista racconta come è riuscito, in modo semplice e rapido, a ottenere un appuntamento per vaccinarsi contro il Covid-19.

LEGGI ANCHE –> L’Iss smonta tutte le bufale sul vaccino anti-coronavirus

Basta collegarsi alla piattaforma digitale organizzata dallo stato, che gestisce solo i centri ospedalieri pubblici, che sono anche i primi ad avere una disponibilità immediata e i primi ad aver organizzato una piattaforma digitale per prenotare – come detto in modo chiaro, rapido e ordinato – il vaccino a New York. Una volta effettuato l’accesso, bisogna trovare la località più comoda tra quelle disponibili, compilare un questionario di otto domande (in vui viene chiesto se hai allergie, febbre, se sei positivo al Covid-19, se sei stato vicino a chi ha avuto il Covid-19, ecc.), smentire di essere un robot e accettare. Bisogna poi ovviamente inserire il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail. Arriva poi, in tempo reale, una e-mail di conferma riassuntiva. Tempo totale? Un minuto e 31 secondi. Tra l’altro, nel caso specifico, i tempi sono anche abbastanza veloci: Platerò si vaccinerà contro il Covid-19 il 28 gennaio.

L’articolo si sofferma poi sulla differenza qualitativa tra il settore pubblico e quello privato. E stavolta pare stravincere il primo: il giornalista scrive di aver ricevuto e-mail da vari ospedali privati, in cui le strutture affermano di avere il vaccino e che le persone sono in lista di attesa, ma si faranno vive loro. “Sei in lista. Al momento giusto riceverai una comunicazione. Non rispondere a questa e-mail”. Probabilmente, il settore privato non ha pensato alla creazione di una piattaforma digitale simile a quella approvata dal governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo.

Sembrano anche essere stati risolti alcuni problemi logistici legati alla prenotazione online del vaccino a New York: anziani che hanno difficoltà o addirittura non sanno navigare su Internet, qualche piccolo bug del sistema che confermava appuntamenti anzitempo poi ovviamente cancellati, ritardi nella consegna delle dosi del vaccino Moderna che hanno inevitabilmente ritardato le somministrazioni delle dosi, e così via.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]