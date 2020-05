Andrea Crisanti e le accuse al Veneto: «Se non mi avessero fermato, l’epidemia avrebbe avuto un corso diverso»

Il tutto per il suo lavoro di monitoraggio degli asintomatici che erano arrivati in Italia

L’epidemia in Veneto poteva essere fermata prima e per tempo, ma qualcuno ha bloccato il suo lavoro. Sono queste le accuse mosse da Andrea Crisanti nella sua intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Il professore di professore di Microbiologia a Padova, ideatore del modello Vo’ Euganeo (una delle prime zone rosse focolaio del Coronavirus in Italia), svela che il suo lavoro di monitoraggio per intercettare gli asintomatici è stato bloccato a inizio emergenza, con tanto di minaccia per danno erariale.

Negli ultimi giorni, infatti, si è accesa la miccia della polemica tra lo stesso Andrea Crisanti e il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Oggi il professore di Microbiologia a Padova spiega: «Se in Veneto esisteva un piano regionale sui tamponi al 31 gennaio allora mi devono spiegare come mai l’11 febbraio il direttore della Sanità regionale mi ha minacciato di danno erariale perché cercavo di intercettare gli asintomatici che venivano in Italia. Sia chiaro che se non fossi stato fermato, probabilmente le prime infezioni le avremmo intercettate e l’epidemia avrebbe avuto un corso completamente diverso. Chi ha scritto quelle lettere ha una responsabilità precisa. Mi indigna che queste persone tentino di riscrivere la storia».

Andrea Crisanti e l’accusa di danno erariale

Secondo Andrea Crisanti, dunque, il calendario di cui parla Zaia va in contrasto con quel che – secondo lui – è realmente accaduto. Il professore, infatti, sostiene di aver iniziato il monitoraggio per intercettare gli asintomatici che si recavano in Italia, ma di esser stato bloccato (a inizio emergenza) addirittura dal direttore della Sanità veneta. Un’interferenza che ha fermato un lavoro che avrebbe potuto rendere l’incidenza del virus meno pesante in Veneto. Secondo il professore, chi lo ha fermato ha delle evidenti responsabilità per quel che, poi, è accaduto.

