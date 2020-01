Dopo Avengers: Endgame si alza finalmente il sipario sull’interessante progetto seriale firmato Joe ed Anthony Russo, che dirigeranno per Amazon la serie Citadel. Il progetto sarà una sorta di multiserie di spionaggio e azione ambientata in varie parti del mondo: le location annunciate per le riprese oltre agli Stati Uniti comprendono Italia, Messico e India che avrà come sceneggiatori e produttori esecutivi Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner, e Scott Rosenberg. La serie italiana sarà prodotta in collaborazione con Cattleya (Gomorra). Le produzioni saranno slegate tra loro con dei show indipendenti, il che rende ancora più intrigante l’operazione produttiva di Amazon, che a distanza di poche ore annuncia altri protagonisti oltre a quelli per Il Signore degli Anelli.

Secondo quanto riporta Variety, i fratelli Russo dirigeranno verosimilmente alcuni degli episodi della parte americana di Citadel e hanno scelto come interpreti principali Richard Madden, ex Robb Stark in Game of Thrones e vincitore del Golden Globe per Bodyguard. Questo nuovo progetto seriale per l’attore arriva dopo alcune sortite molto proficue sul grande schermo, dato che ha avuto dei ruoli di primo piano in Rocketman e nel pluripremiato ai Golden Globe 1917 diretto da Sam Mendes. Attualmente Richard Madden è impegnato nelle riprese di Gli Eterni con i Marvel Studios ed è dato tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Daniel Craig nella saga di James Bond. Al suo fianco troverà la splendida Pryanka Chopra, ex protagonista di Quantico e ammirata proprio alla cerimonia dello scorso 9 gennaio al fianco del marito Nick Jonas. Prossimamente la potremo apprezzare in We Can Be Heroes di Robert Rodriguez, mentre non è ancora certo il progetto che la vedrebbe co-protagonista con Chris Pratt in Cowboy Ninja Viking.

Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio saranno gli sceneggiatori e produttori esecutivi di “Citadel”. Patrick Moran, Mike Larocca e Joe e Anthony Russo fungono da produttori esecutivi, oltre che da registi nel caso dei realizzatori di Avengers: Endgame. La serie italiana sarà coprodotta con Amazon Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, e la serie indiana sarà sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K. con Amazon Studios.