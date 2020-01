Netflix a dicembre scorso ha lanciato The Witcher, ma presto il panorama del fantasy seriale verrà arricchito anche da Il Signore degli Anelli. Dopo le tante notizie delle ultime settimane, Amazon ha rotto gli indugi annunciando il cast di 15 attori che da febbraio si ritroveranno in Nuova Zelanda per far rivivere le avventure della Terra di Mezzo in quegli stessi luoghi diventati iconici grazie alla trilogia di Peter Jackson.



Amazon ha annunciato con un semplice messaggio il cast: “Unisciti a loro mentre intraprendono il viaggio di una vita”.

Join them as they embark on the journey of a lifetime. Gepostet von The Lord of the Rings on Prime am Dienstag, 14. Januar 2020

Ecco la lista completa:

Robert Aramayo (il giovane Ned Stark in Game of Thrones),

Owain Arthur,

Nazanin Boniadi,

Tom Budge,

Morfydd Clark,

Ismael Cruz Cordova,

Ema Horvath,

Markella Kavenagh,

Joseph Mawle (Benjen Stark in Game of Thrones),

Tyro Emuh,

Sophia Nomvete,

Megan Richards,

Dylan Smith,

Charlie Vickers,

Daniel Weyman.

Il Signore degli Anelli, ancora mistero sui ruoli

Nessun dettaglio è stato invece anticipato per quanto riguarda i ruoli dei nuovi arrivati, mentre erano già note le parti che avrebbero interpretato Aramayo, Rawle, Clarke e Horvath. Proprio la Clarke è stato già annunciato interpreterà dama Galadriel, che nella trilogia di Peter Jackson ha avuto il volto di Cate Blanchett. Non sappiamo ancora chi interpreterà Gandalf e se lo stregone sarà presente nello show, con Ian McKellen che aveva lanciato la provocazione di voler partecipare allo show. Non sarà più parte del cast de Il Signore degli Anelli Will Poulter, inizialmente annunciato dalla produzione. Nei prossimi giorni continueranno i casting per definire gli ultimi ruoli.

La serie su Il Signore degli Anelli è firmata dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay e può contare anche alla sceneggiatura su Bryan Cogman, autore di alcuni degli episodi più belli di Game of Thrones.

JA Bayona dirigerà i primi due episodi, infine il team creativo è completato dai produttori esecutivi Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly e l’ex capo della programmazione di genere di Amazon, Sharon Tal Yguado.

Amazon ha già rinnovato lo show per una seconda stagione.