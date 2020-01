No time to die continua a prendere forma e, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane oggi è arrivata anche la conferma che ha mandato in visibilio i fan di James Bond: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora di Bond 25! Una notizia incredibile, che conferma come la produzione stia puntando fortissimo su questo nuovo capitolo diretto da Cary Fukunaga che dovrebbe concludere la storia di Daniel Craig nei panni dell’agente segreto 007.

Il grande compositore tedesco, premio Oscar per “Il Re Leone” e autore di musiche iconiche come quelle per “Il Gladiatore” si occuperà quindi della colonna sonora del film come comunicato dalla Universal, distributore internazionale di No Time To Die. L’arrivo di Hans Zimmer nel mondo di James Bond non è però l’unica novità.

Billie Elish, una 18enne per James Bond

Sembra che a cantare la canzone principale di Bond 25 non sarà né Adele né Ed Sheeran, ma bensì la giovanissima pop star Billie Eilish, che ha pubblicato una serie di foto di iconiche ragazze Bond nella sua storia su Instagram in risposta alla voce che stia registrando la colonna sonora di No Time To Die.

Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma da parte sua o della Universal Pictures questa sembra una conferma che la star di 18 anni stia effettivamente registrando davvero la traccia del titolo del film. La serie di foto, pubblicate sull’account di Eilish, che ha 48,6 milioni di follower, mostrano Madeleine Swann di Lea Seydoux, Solange di Caterina Murino, Vesper Lynd di Eva Green, Sévérine di Bérénice Marlohe, Camille Montes di Olga Kurylenko , Halle Berry di Jinx, Claudine Auger nel ruolo di Domino e Daniela Bianchi in quello di Tatiana Romanova. Come mai avrebbe postato proprio ora queste immagini delle bellezze della saga di James Bond?

Non ci resta che attendere conferme ufficiali per scoprire se No Time To Die avrà una linea young, almeno per quanto riguarda la sua canzone principale.