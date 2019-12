Sono stati resi noti i risultati sulle tendenze più twittate su Twitter e il risultato premia nettamente Game of Thrones, un bene due classifiche. Lo show della HBO si è concluso con il controverso finale di serie lo scorso 19 maggio, il sesto episodio della stagione intitolato “The Iron Throne”. Nonostante i soli sei episodi trasmessi Game of Thrones è la serie più ricercata su Twitter e ha battuto un’agguerrita concorrenza.

Game of Thrones Stranger Things The Simpsons La Casa di Carta (Money Heist) Grey’s Anatomy Love Island Catfish: The TV Show I Griffin The Walking Dead Narcos

Game of Thrones da record anche su Google

Game of Thrones però sorprende davvero perché si piazza anche nella top 10 degli argomenti in generale più cercati su Google nel mondo. Per fare un esempio la serie di trova all’ottavo posto subito dietro a Avengers:Endgame e immediatamente davanti a Iphone 11. Menzione d’onore per Baby Yoda, che ha dominato gli ultimi giorni ma non è riuscito a colmare il gap in pochi giorni e quindi è fuori dalle primissime posizioni. In cima alla classifica c’è invece Disney +, il nuovo servizio di streaming che arriverà a marzo in Italia. Purtroppo in questa classifica c’è anche il compianto Luke Perry, che ci ha lasciato qualche mese fa a causa di un ictus.

Disney Plus Cameron Boyce Nipsey Hussle Uragano Dorian Antonio Brown Luke Perry Avengers: Endgame Game of Thrones iPhone 11 Jussie Smollet

La classifica delle tendenze Google con ben quattro argomenti nella top 10 legati al mondo dell’intrattenimento dimostra come questo settore sia sempre più importante. A sorpresa non c’è Greta Thunberg, eletta pochi giorni fa dal Time come “Persona dell’anno”, ma neppure la sua antitesi Donald Trump. Sembra proprio che il popolo della rete abbia voluto più cercare argomenti di svago che le polemiche che già riempiono i telegiornali.