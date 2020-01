Grandi novità nel mondo Marvel, che ha annunciato ufficialmente il primo supereroe LGBT. Dopo aver visto il primo bacio gay al termine di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker tra due personaggi secondari e Anthony Russo interpretare un uomo gay in Avengers: Endgame tutto sta per cambiare. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che nel prossimo Gli Eterni, le cui riprese sono in corso, ci sarà un supereroe apertamente gay.

L’intervista riportata da ScreenRant spiega come la svolta è davvero imminente per questo delicato tema:

“Sì, vogliamo includere nel mondo Marvel un supereroe gay e apparirà molto presto. Lo vedrete in un film che stiamo girando proprio adesso”.

L’unico film Marvel attualmente in fase di produzione è Gli Eterni, per questo motivo possiamo confermare senza particolari dubbi che il supereroe LGBT sarà proprio nell’atteso film che aprirà la Fase 4 del MCU.

Gli Eterni, con una famiglia arcobaleno

I primi indizi circolati nei corridoi dei Marvel Studios avevano lasciato intendere che il primo personaggio gay avrebbe potuto essere Ikaris, leader degli Eterni interpretato da Richard Madden. Un altro indiziato era Black Knight, atteso cavaliere nero interpretato dall’altra star di “Game of Thrones” Kit Harington. In realtà non sarà nessuno dei due: Brian Tyree Henry, recentemente visto in Joker ma noto principalmente per i ruoli di Alfred “Paper Boi” Miles nella serie televisiva Atlanta e di Tavis Brown in Vice Principals, vestirà gli abiti di un uomo gay felicemente sposato e con figli. Una vera e propria svolta per tutto il mondo Marvel.

Anche in Thor: Love and Thunder potrebbe esserci una donna transgender come annunciato in precedenza e potrebbe trattarsi dell’interesse amoroso di Valchiaria, il personaggio interpretato da Tessa Thompson.

Gli Eterni vedrà nel cast Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Kit Harington. Il film diretto da Chloé Zhao è in uscita il 6 novembre 2020