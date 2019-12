Ormai la visione di film e serie tv sta diventando sempre più un fenomeno globale, specie con l’aggiunta di nuovi servizi di streaming e anche Google Search si ammoderna offrendo delle nuove interessanti funzioni come riporta il portale 9to5google. Il motore di ricerca più famoso (vedi le parole più cercate nel 2019) al mondo consente ora di creare una “Watchlist” di serie tv e film, ma anche di creare una lista di già visti in modo tale da tenere il conto di quale siano le opere già fruite. Un’altra novità Watchlist è la possibilità di creare una lista con i luoghi presenti su Google Maps e specificatamente dedicata ai contenuti come film e serie TV viste.

Google Search, ma anche YouTube sempre più per filmaddicted

Novità anche per YouTube, dove è presente il pulsante “Guarda ora”, con tanto di prezzo e link che rimanda direttamente alla pagina e permette anche di acquistare i biglietti per i film in uscita nei principali circuiti cinematografici. Aggiungendo vari elementi alla lista si crea una raccolta consultabile in ogni momento.

Questa nuova funzione di Google Search e YouTube non è ancora disponibile per tutti e sembra che sia fruibile per il momento soltanto tramite la app di Google disponibile su Android e IOS. Non è chiaro come il colosso tecnologico abbia intenzione di distribuirla, ma si tratta comunque dell’ennesimo strumento per aumentare la capacità di raccolta dati per quanto riguarda il pubblico appassionato di cinema e serie tv.

Questa nuova funziona potrebbe essere presto disponibile per ulteriori servizi. Google, infatti, starebbe pensando di espandere l’idea per permettere di aggiungere elementi alla tua lista da altri servizi, come Google Play e Assistente, permettendo così di dirti come puoi guardare un determinato film o serie tv in base agli abbonamenti ai pacchetti streaming associati al tuo account.

Una nuova rivoluzione per gli utenti di cinema e serie tv, avete già provato la funziona su Google Search? Fatecelo sapere nei commenti.