Torna il Natale e con lui la tradizionale scorpacciata di film in tv, natalizi e non, con cui possiamo allietare questo periodo di festività. In questo periodo dell’anno i film in tv più gettonati sono senza ombra di dubbio quelli della Disney, anche se dopo l’acquisto della Fox da parte della Casa di Topolino dovremmo definire tutto un grande mondo targato Disney.

Film Natale in tv, cosa guardare

Tralasciando questi dettagli di carattere aziendale i film in tv da Natale alla Befana sono ormai un grande classico per tutta la famiglia e per tutti i gusti, basti pensare che su Italia 1 alla vigilia torna l’inossidabile “Una Poltrona per Due” mentre il 25 sera Rai 1 presenta il live action de “La Bella e la Bestia”, a cui segue subito dopo il film d’animazione “La Bella e la Bestia, un magico Natale”. Italia 1 invece ripropone un ciclo di film anni 80-90 da “The Blues Brothers” fino alla trilogia di “Ritorno al Futuro”, mentre per gli amanti dell’epica sul 20 c’è spazio per la maratona de “Il Signore degli Anelli”. Un altro grande cult è Fantaghirò, che dopo aver incantato il Natale di Netflix lo scorso anno torna su Mediaset Extra.

Film Natale in Tv, il calendario delle feste

22 dicembre

14.45 Italia 1 – La vera storia di Biancaneve

16.30 Italia 1 – La sposa cadavere

21.20 Rai Tre – Come d’incanto

21.20 Canale 5 – Miracolo nella 34sima strada

23 dicembre

07.30 Mediaset Extra – Fantaghirò

14.00 Rai Due – Natale a Evergreen

14.40 Italia 1 – Christmas in Wonderland

16.40 Italia 1 – Balto

15.30 Rai Due – La mia favola di Natale

21.20 Rai Due – Alla ricerca di Nemo

21.50 Canale 5 – Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

24 dicembre

07.30 Mediaset Extra – Fantaghirò 2

08.50 Canale 5 – Cristallo di rocca – Una storia di Natale

14.00 Rai Due – La dolce luce del Natale

14.30 Canale 5 – Non sono pronta per Natale

14.40 Italia 1 – Alla ricerca della stella del Natale

16.10 Italia 1 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

16.55 Canale 5 – Miracoli a Natale

18.50 Rai Due – Un Natale mai raccontato

19.30 Italia 1 – Il Grinch

21.10 Venti – Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello

21.15 Mediaset Extra – Il mio amico Babbo Natale

21.20 Rai Due – Alla ricerca di Dory

21.30 Italia 1 – Una poltrona per due

23.05 Rai Due – Appena in tempo per Natale

23.20 Mediaset Extra – Il mio amico Babbo Natale 2

23.55 Rai Tre – Le avventure di Pinocchio

00.00 Italia 1 – Gremlins

00.30 La7 – La storia fantastica

25 dicembre

09.15 Canale 5 – Un Natale di mille colori

10.10 IRIS – Pranzo di Natale

10.20 Italia 1 – La storia infinita 2

11.00 Canale 5 – Un desiderio per Natale

14.00 Rai Due – Le scarpe magiche di Natale

14.10 Italia 1 – Dennis la minaccia

15.35 Rai Due – Un Natale molto bizzarro

16.10 Italia 1 – Un principe per Natale

17.30 Mediaset Extra – La meravigliosa storia di Fantaghirò

18.50 Rai Due – Il Natale dei miei ricordi

19.30 Italia 1 – Elf

20.30 Rete 4 – Via col vento

20.35 La7 – Pomi d’ottone e manici di scopa

21.00 Venti – Il signore degli anelli – Le due torri

21.25 Rai Uno – La Bella e la Bestia (2017)

21.40 Canale 5 – Il peggior natale della mia vita

22.35 La7 – Ventimila leghe sotto i mari

23.40 Rai Uno – La bella e la bestia: Un magico Natale

00.20 Rai Uno – Gatta Cenerentola

26 dicembre

07.20 Mediaset Extra – Fantaghirò 3

09.45 Rai Tre – Ape Maia

11.00 La7 – Pomi d’ottone e manici di scopa

14.00 Rai Due – Lo strano Natale di Bianca Snow

14.30 Italia 1 – Dennis la minaccia di Natale

15.30 Rete 4 – Giuseppe di Nazaret

15.35 Rai Due – Quel piccolo grande miracolo di Natale

18.50 Rai Due – Scambiamoci a Natale

21.00 Venti – Il signore degli anelli – Il ritorno del re

21.05 Rai Due – Ratatouille

21.25 Rai Uno – Cenerentola

23.00 Rai Due – Il Natale che ho sempre desiderato

27 dicembre

07.20 Mediaset Extra – Fantaghirò 4

21.05 Rai Due – Saving Mr. Banks

28 dicembre

8.15 Rai 2 – Una Corona per Natale

9.45 Rai 2 – Un Babbo Natale Tutto Nuovo

14.45 Rai 2 Quel complicato viaggio di Natale

16.15 Rai 2 Il mio angelo di Natale

21.25 Rai1 – Abel – Il figlio del vento

23.20 Rai 1 – Natale a Palm Springs

31 dicembre,

19.30 Italia 1 – a seguire The Blues Brothers, Ghostbusters, Beverly Hills Cop.

1 gennaio

19.30 Italia 1 a seguire Flashdance, Dirty Dancing, Footloose

2 gennaio

19.30 Italia 1 a seguire Il segreto del mio successo, Top Gun, Ufficiale e gentiluomo

3 gennaio

19.30 Italia 1 a seguire I predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata

4 gennaio

19.30 Italia 1 a seguire Ritorno al Futuro, Ritorno al Futuro 2, Ritorno al Futuro 3.



L’articolo verrà aggiornato man mano che verranno aggiunti film in tv alla programmazione delle festività.