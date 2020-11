L’istituto Superiore di Sanità: “Le regioni a rischio anticipino le misure restrittive”

Nel giorno delle nuove restrizioni imposte dal governo arriva l’allarme Iss sulla situazione nelle Regioni italiane. Nel suo consueto monitoraggio settimanale infatti l’Istituto Superiore di Sanità avverte che l’epidemia è in rapido peggioramento e che sono tante le regioni dove la velocità di trasmissione è già compatibile con uno “scenario 4”, invitando perciò ad anticipare “rapidamente” le misure previste nel caso.

Il peggioramento della situazione e l’allarme Iss

L’allarme Iss riguarda tutte quelle Regioni e Province Autonome al momento classificate a rischio moderato ma con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Per queste zone l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di anticipare “rapidamente” le misure previste per il livello di rischio Alto data l’elevata trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione di rischio alto. Secondo l’agenzia infatti “l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento” con la maggior parte del territorio nazionale compatibile con uno scenario 3 ma Regioni e Province Autonome in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 che “sono in aumento”. Il rischio, avverte l’Iss, è quello di un’epidemia non controllata e non gestibile. Per questo “è essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA”.

L’allarme Iss sulla situazione negli ospedali