Covid, Ricciardi: «A Napoli ci vorrebbe un lockdown»

«La situazione degli ospedali è drammatica più o meno in tutta Italia, in alcuni è addirittura tragica. Il sistema va al collasso se non si riescono a curare i pazienti che hanno altre malattie oltre al Covid». È quanto ha detto a ‘Un giorno da Pecora’ Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. «La fascia gialla è una fascia comunque pericolosa. Faccio l’esempio di Napoli, che è all’interno di una regione gialla, la Campania. Io già due o tre settimane fa avevo detto che andava chiusa, l’area metropolitana di Napoli è un’area a rischio. Se sono rimasto dell’idea che ci vorrebbe un lockdown a Napoli? Si, perchè i dati sono addirittura peggiorati, qualche governatore dice che i dati sono di dieci giorni fa, ma i dati sono tutti peggiorati. Mi immagino un Natale prudente, in alcune regioni, quelle messe meglio, ci può esser un po’ di mobilità ma sconsiglio cenoni affollati, dovremmo fare celebrazioni sobrie».

Sulla situazione italiana legata alla pandemia da Covid-19, Ricciardi dice: «L’RT nazionale purtroppo è superiore ad 1, mi pare 1.2-1.3 come media. Dei 21 criteri sono 4-5 i parametri veramente importanti: RT, numero assoluto, numeri positivi sulla popolazione, poi quante persone arrivano al pronto soccorso, arrivano in ospedale e vanno in terapia intensiva. La mia previsione è che i lockdown durino un mese o un mese mezzo. Se diciamo mezze verità non ci approntiamo a questa guerra da combattere tutti insieme. Noi abbiamo davanti due o tre mesi duri, poi credo miglioreremo, magari col vaccino e poi anche il clima ci aiuterà. Questi lockdown nelle zone rosse sono di due settimane, anche se a mio avviso ci vuole più tempo per appiattire la curva pandemica. Due settimane sono probabilmente insufficiente ad arrestare la curva», ha concluso Ricciardi.

[CREDIT PHOTO: WIKIMEDIA/CREATIVE COMMONS]