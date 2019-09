Alabama, 14enne spara e uccide 5 componenti della sua famiglia

Contea di Limestone, Alabama. Un ragazzo di 14 anni ha imbracciato la pistola che aveva trovato in casa e ha fatto fuoco contro i cinque componenti della sua famiglia. Ha ucciso tre persone sul colpo, mentre altre due sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche. Qualche ora dopo, è arrivata la notizia che anche per loro non c’è stato nulla da fare.

Alabama, i tweet dello sceriffo sulla grave strage familiare

L’adolescente ha aiutato gli investigatori a localizzare l’arma, una pistola da 9mm, che ha detto di aver abbandonato vicino al luogo dell’omicidio plurimo. Lo ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Limestone in un tweet.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition. — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby. — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019

La sparatoria nella contea di Limestone pone nuovamente l’accento sull’utilizzo libero delle armi negli Stati Uniti. La tragedia familiare, al momento, non ha ancora una spiegazione, secondo quanto rivelato dalla CNN. Si sa soltanto che il 14enne ha confessato e che al momento sta cercando di collaborare con le autorità competenti.

FOTO DI REPERTORIO: (Credit Image: © Shane T. Mccoy/Planet Pix via ZUMA Wire)