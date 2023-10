Basterà l’app di Airbnb per affittare una casa (fino a un anno)

Mentre molte località turistiche si stanno muovendo per trovare una legislazione in grado di frenare il fenomeno degli affitti brevi, Airbnb sta passando al contrattacco. A rivelare i nuovi piani dell’azienda è stato l’amministratore delegato Brian Chesky che in un’intervista rilasciata al Financial Times ha spiegato nel prossimo futuro la piattaforma non vedrà il suo core business concentrato solamente sul settore dei viaggi e del turismo. E tra le novità che a breve diventeranno realtà c’è anche la trasformazione in una sorta di “agenzia immobiliare” in grado di agire da intermediario tra proprietari di casa e possibili affittuari a lungo termine.

Airbnb vuole espandersi agli affitti a lungo termine

Un anno, non di più. Questo il limite prefissato dal Ceo di Airbnb. Il tutto mentre grandi città di tutto il mondo stanno cercando di limitare il pullulare di affitti brevi. Negli Stati Uniti c’è New York ad aver optato per una decisa stretta su questo meccanismo. In Italia – in attesa di capire se, quando e come entrerà in vigore il cosiddetto Ddl Santanchè – il Comune di Firenze ha adottato un regolamento che prevede lo stop alle iscrizioni (nel registro per il versamento della tassa di soggiorno) delle nuove abitazioni destinate agli affitti brevi e che si trovano all’interno della zona patrimonio dell’Unesco (il centro).

Decisioni che hanno sollevato numerose polemiche. C’è chi, come alcune associazioni di cittadini, che da anni denunciato quella che è stata definita “turistificazione urbana” selvaggia, e c’è chi – come i property manager e gli host – respinge tutte le accuse. Anche quelle in merito all’aumento dei costi degli affitti per i cittadini. Differenze di vedute e di interessi in attesa che venga definita una legge nazionale per regolamentare questo settore, alla ricerca dell’equilibrio nella convivenza tra cittadini e turisti.