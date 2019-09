Un gruppo di otto ragazzi avrebbe aggredito brutalmente l’autista di un bus Atac, a Roma. L’uomo di 56 anni è stato soccorso da 118 e trasportato al policlinico Gemelli con 30 giorni di prognosi per rottura del setto nasale. Intanto le forze dell’ordine hanno fermato uno degli aggressori, un 17enne.

Ecco cosa ha provocato la violenza del branco

L’episodio si è verificato su via Boccea, nella periferia della Capitale, all’interno di un autobus linea 46. Il conducente stava cercando di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico che i ragazzi avevano azionato poco prima: da lì l’escalation di violenza. Dopo aver picchiato l’uomo gli aggressori si sono dati alla fuga: alcuni di loro sarebbero scappati a bordo di un taxi, rintracciato dalle forze dell’ordine. Grazie al tassista le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire il punto in cui i ragazzi si erano fatti accompagnare e, poco dopo, a rintracciare in centro un 17 enne poi denunciato con le accuse di lesioni e interruzione di pubblico servizio. La polizia indaga per identificare gli altri autori dell’aggressione.

La solidarietà del sindaco di Roma: «Episodi inaccettabili»

«Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi, Roma non tollera la violenza», ha commentato su Twitter il sindaco della Capitale, Virginia Raggi.