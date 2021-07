Presto sarà possibile aggiungere ai Reels anche la posizione

Neanche il tempo di accogliere la nuova funzione traduzione del testo delle stories che Instagram ha già annunciato una novità ulteriore. Il mondo delle piattaforme social è sempre in fermento, tutti lavorano a quel dettaglio in più che li renderà competitivi, differenti e migliori degli altri – seppure, come spesso abbiamo fatto notare, a forza di rincorrersi il rischio sia quello di uniformarsi. L’ultima novità annunciata riguarda la possibilità di inserire la posizione Reels Instagram.

In arrivo la posizione Reels Instagram

#Instagram is working on the possibility of adding a location to #Reels clips 👀 pic.twitter.com/i2zaZWkR4y — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 23, 2021

Spesso e volentieri le novità di Instagram vengono anticipare dagli sviluppatori sulle piattaforme social. Per la novità della posizione Reels Instagram ci ha pensato Alessandro Paluzzi – con il mi piace di Matt Navarra – a comunicare come funzionerà. Dopo la novità della traduzione del testo scritto nelle stories – che è stata annunciata e implementata quasi subito, con molti utenti anche in Italia che già hanno a disposizione questa novità e che l’hanno accolta felicemente e commentata sui social -, ecco che arriva la nuova peculiarità dei Reels di poter registrare la posizione.

Possibilità che, su Instagram, viene già data per la pubblicazione dei post. Possibilità che – almeno per ora – i gemelli dei Reels, ovvero i TikTok, ancora non danno. Una novità che farà piacere a tutti quei creator che avranno un nuovo parametro di aggregazione per i loro Reels e la possibilità di raggiungere più utenti. Quegli stessi utenti che, magari, potrebbero voler vedere tutti i video girati o comunque localizzati in un certo posto. Proprio come adesso, per esempio, viene permesso di avere tutti i Reels che hanno utilizzato un certo audio aggregati insieme e disponibili per essere visualizzati uno dopo l’altro.