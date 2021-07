Su Instagram sarà possibile vedere la traduzione del testo nelle stories

La novità è stata annunciata da Instagram stesso. La società sta aggiungendo una nuova opzione che permetterà di tradurre automaticamente il testo nei post delle storie. Questa opzione esiste per il testo dei post, delle didascalia, dei commenti e delle bio già dal 2016, introdotta circa un mese prima che arrivassero le stories, ma finora non era ancora stato possibile fare la stessa cosa. Come funziona la traduzione stories Instagram è stato già chiarito.

Traduzione stories Instagram presto disponibile

Quando la funzione sarà resa disponibile le cose andranno così: Instagram rileverà una lingua straniera e metterà l’opzione “Vedi traduzione” in alto a sinistra nello schermo. Glu utenti, toccando quel tasto, potranno visualizzare la traduzione in basso. La nuova funziona sarà disponibile per tutti nel mondo e, allo stato attuale delle cose, supporta novanta lingue in totale.

Lo scopo è quello di rendere il più semplice possibile la condivisione di contenuti con un pubblico internazionale poiché anche se non ci occuperemo noi di tradurre i nostri testi, lo farà Instagram per noi. Una svolta per chi ambisce e produrre contenuti anche per l’estero che sicuramente non va sottovalutata. Per quanto riguarda, invece, la traduzione audio delle storie, Instagram ha chiarito che «in questo momento» non è disponibile. In virtù del fatto che – come scrive The Verge – Instagram ha lanciato le didascalie automatiche per le stories in inglese lo scorso maggio, la possibilità che si arrivi a tradurre l’audio delle storie – un giorno – non sembra essere poi così remota.

Dopo la possibilità di inserire lo swipe-up per tutti senza, di fatti, fare swipe-up e quella di ricevere una notifica per sapere quante persone hanno utilizzato il tuo audio Reels, Instagram punta a un maggiore grado di internazionalità che sicuramente moltissimi influencer gradiranno.