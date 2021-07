Facebook condanna e cancella gli insulti razzisti a Hamilton su Instagram

Durante e dopo la gara di F1 della giornata di ieri Hamilton è stato preso di mira con insulti razzisti per l'incidente con Verstappen

Altro lunedì, altra polemica sul razzismo sui social nel mondo dello sport. Se la scorsa settimana il bersaglio di insulti razzisti e di emoji scimmia sono stati i giocatori della nazionale inglese Rashford, Sancho e Saka dopo la finale di Euro 2020, stavolta è toccato al pilota Lewis Hamilton dopo la vittoria del Gp di Gran Bretagna. Situazione diversissime ma stesso risultato: che siano vincitori o vinti, l’insulto razzista – per quelli che si fatica a definire tifosi dello sporto – ci sta sempre. Ecco, allora, che anche dopo una vittoria sul profilo Instagram sono comparsi una serie di insulti razzisti Hamilton.

LEGGI ANCHE >>> Facebook e Twitter nel mirino per non aver rimosso abbastanza velocemente gli insulti razzisti ai giocatori inglesi

Lo sfogo di Verstappen sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Verstappen (@maxverstappen1)

Max Verstappen, che fortunatamente sta bene dopo l’incidente, si è sfogato sui social definendo a chiare lettere la mossa di Hamilton irregolare. «Vedere i festeggiamenti dopo la gara, mentre ero in ospedale, l’ho trovato irrispettoso. Ma andiamo avanti», conclude il pilota di casa Red Bull. La manovra di Lewis Hamilton è stata molto discussa e gli è costata dieci secondi di penalità.

Nonostante questo, il pilota è riuscito a vincere la gara in casa e a portarsi a casa l’ambito trofeo. Se da un lato Verstappen si è sfogato sui social ottenendo supporto dai suoi tifosi, dall’altro ci sono altri “tifosi” che si sono dati pena di andare sul profilo Instagram si Hamilton per iniziare a insultarlo con epiteti razzisti e la ormai tristemente nota emoji scimmia.

Gli insulti razzisti Hamilton e le reazioni della F1

Scimmia, gorilla, emoji, epiteti razzisti: questo è quello che si trova sotto l’ultimo post Instagram di Lewis Hamilton, commenti che sono cominciati durante la gara e che ancora vengono fatti. Il pilota ha ricevuto aperto supporto tra note ufficiali e social, in ordine cronologico, da Mercedes, Formula 1 e Red Bull. Il messaggio è lo stesso in tutti e tre casi: condanna senza appello del comportamento e sostegno a Hamilton contro questo atto che con lo sport non ha niente a che fare.

Anche Facebook, che possiede Instagram, ha commentato l’accaduto con Sky Sport News. La condanna è netta, così come la presa di posizione nella rimozione degli insulti. «Gli abusi razzisti diretti a Lewis Hamilton durante e dopo il Gran Premio di Gran Bretagna sono inaccettabili – ha dichiarato la società madre di IG – e abbiamo rimosso una serie di commenti da Instagram». Commenti razzisti che, purtroppo, continuano ad accumularsi.

Stavolta l’azione di Facebook è stata più rapida e, oltre alla rimozione da parte della società, è stato ricordato come siano «disponibili funzionalità di sicurezza, inclusi filtri per commenti e controlli dei messaggi». La conclusione di Facebook: «Nessuna cosa risolverà questa sfida da un giorno all’altro, ma ci impegniamo a lavorare per proteggere la nostra comunità dagli abusi».