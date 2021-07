Gli insulti razzisti sotto gli account social di Marcus Rashford sono la sostanza del calcio tossico

Quel maledetto vizio che proprio i tifosi non si vogliono levare: lo sfottò razzista. Se dopo la semifinale contro vinta contro la Spagna era toccato agli insulti misogini e sessisti a Alice Campello – moglie italiana di Alvaro Morata – stavolta la vittima è un giocatore della nazionale inglese, Marcus Rashford. L’Italia ha vinto, la gioia è massima, il paese è in festa come è giusto che sia ma è bene ricordare come, ancora troppo (troppo) spesso, il mondo dei tifosi non sappia tracciare un limite e gli insulti Marcus Rashford ne sono la prova.

Ecco che allora non basta più urlare “uh uh uh” davanti ai teleschermi e allo stadio per imitare il verso della scimmia alludendo all’etnia dei giocatori neri, lo si fa anche sui social. E poco importa, a ognuno di quelli che si dà pena di andare su un determinato profilo per lasciare insulti razzisti, se si tratta di uno dei gesti più indecenti che possono ferire i giocatori neri. Un problema, quello degli insulti razzisti nel calcio, che davvero sembra non trovare mai soluzione.

Insulti Marcus Rashford, quel calcio inutile che divide

Disgusting racism on Marcus Rashford’s social media pic.twitter.com/6K3mwk21PD — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Ecco che allora basta scorrere i commenti lasciati sotto i profili social di Rashford dopo il match contro l’Italia per trovare commenti e sfottò razzisti di ogni genere, con le emoji delle scimmie che vanno per la maggiore. Rashford è entrato all’ultimo per il suo ruolo da rigorista e il tiro da undici metri lo ha sbagliato; un errore che resterà nel curriculum del giovane giocatore inglese ma che per nessun motivo al mondo autorizza le persone a riempire di insulti (razzisti e non) i suoi profili social. La consolazione è che, parallelamente a tutte le offese, il giocatore ha ricevuto altrettanta solidarietà per quello che – alla fine dei conti – è un gioco che dovrebbe unire le persone.

Gli alti livelli di tossicità del calcio

Il mondo del calcio e del tifo sono, ancora nel 2021, pervasi da razzismo e mascolinità tossica (quella che spinge a vandalizzare tutto e picchiare le persone durante delle semplici partite di calcio, solo per dirne un paio). Il razzismo è sotto gli occhi di tutti, evidente ed esercitato anche sui social network a mente più fredda. Lo sfottò, nello sport, è la regola ma c’è un limite che va tracciato e che non deve essere superato. L’improperio durante il match è comprensibile, nei momenti concitati, ma quanto è umanamente brutto e avvilente sentire i cori di “uh uh uh” levarsi dai tifosi durante i match o dover vedere gli account social dei giocatori neri invasi da emoji stupide?

La domanda, poi, sorge spontanea: visti anche gli accadimenti, le testimonianze dirette del dolore dei giocatori e la lotta aperta del calcio al razzismo – si veda anche l’iniziativa di TikTok per Euro 2020 – è mai possibile che non si possa fare appello a un briciolo di decenza umana e trattenere quell’istinto così stupido? C’è un solo modo per risolvere – o quantomeno provare a risolvere – problemi come gli insulti razzisti o quelli a Alice Campello: l’educazione emotiva di uomini e donne fin dalla nascita.