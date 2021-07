La moglie di Morata pubblica tutti i vergognosi DM che i tifosi italiani le hanno mandato

Non riuscire nemmeno a vincere con eleganza. I tifosi italiani – ma non si può generalizzare, qui si parla dei soliti odiatori seriali da tastiera, contro cui andrebbero prese delle misure ben più serie – hanno inviato una serie di DM ad Alice Campello, la moglie italiana di Alvaro Morata, dopo il gol del pareggio della Spagna contro gli azzurri nella semifinale di Euro 2020. A quel punto, Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima: ha pubblicato – senza censure – i nomi e i messaggi che le sono arrivate in DM su Instagram, mostrandoli a tutti i suoi followers. Immediato l’effetto onda: in poco tempo, la notizia è sulla bocca di tutti e – come al solito – gli haters del web non ci fanno per niente una bella figura.

Alice Campello lotta contro gli haters che le hanno scritto in DM dopo il gol di Morata

«Tanto ai tuoi figli je pija un infarto e muoiono», «Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure», «Vacca di donna, mi vergogno di essere veneta, invece di far vedere i tuoi soldi, aiuta le persone», «Non ti azzardare a postare foto del gol di Morata se no vengo sotto casa e te la brucio in diretta Instagram». Sono soltanti alcuni dei messaggi privati che la modella ha ricevuto durante la partita di ieri. Il più delle volte sono conditi da offese e bestemmie.

Per questo motivo, Alice Campello ha deciso di non far passare la cosa sotto silenzio e ha scritto una dichiarazione per far conoscere il suo pensiero: «Sinceramente, non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi. Non penso nemmeno sia un fattore di “italiani”, ma di ignoranza. Penso che se fosse successo a una ragazza più fragile ci sarebbero stati problemi. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le proprie frustrazioni. Spero davvero che in futuro si possano prendere provvedimenti contro persone del genere, perché è vergognoso e inaccettabile».

Lo è davvero: gli haters del web stanno avvelenando i pozzi, riuscendo a rovinare anche una bella serata di sport come quella di ieri sera. La Spagna, tra l’altro, ha mostrato una cavalleria e una sportività nella sconfitta che sono state encomiabili. Lo stesso Luis Enrique, allenatore delle Furie Rosse, ha ammesso che in finale tiferà per l’Italia e che quella di ieri sera è stata una bellissima partita tra due squadre fortissime. Ma l’odio in rete riesce ad andare oltre: è sempre immotivato e ingiustificabile, ma in questo caso ci fa fare anche una grandissima figura di merda.