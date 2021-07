L’Italia torna a Wembley, il tempio del calcio londinese, dove martedì 6 luglio giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Gli azzurri hanno disputato una partita bellissima contro un Belgio molto aggressivo. 2 a 1 il risultato finale, grazie ai gol di Barella, Insigne e Lukaku su calcio di rigore. Le uniche due note stonate della magica notte tedesca – l’incontro si è giocato in Germania, a Monaco di Baviera – sono state il grave infortunio di Leonardo Spinazzola e la non perfetta serata di Ciro Immobile.

Proprio l’attaccante della Lazio è stato protagonista di un episodio diventato virale su Twitter. Sull’azione che ha portato l’Italia in vantaggio, Immobile è caduto in area di rigore – presumibilmente colpito da un avversario – e ha iniziato a rotolare sul campo come fosse sopraffatto dal dolore. Solo dopo qualche secondo, e più precisamente quando Niccolò Barella ha segnato il gol dell’1 a 0, Immobile si è rialzato di colpo e ha iniziato a correre verso il compagno per andarlo a festeggiare, come se poco prima non fosse successo nulla di così grave come apparentemente sembrava.

E proprio questo dettaglio ha colpito il popolo del web: sono infatti moltissimi i video e i post che sono diventati virali su Twitter. Ne riportiamo alcuni:

Injured Italian player suddenly recovers when Italy scores #Euro2021 pic.twitter.com/E6b2O9EUET — Don Moynihan (@donmoyn) July 2, 2021

“Il giocatore italiano infortunato si riprende improvvisamente quando l’Italia segna”, si legge nel tweet a corredo del video.

Not a doctor but I think he’ll be ok #ItalyBelgium pic.twitter.com/ClnU7aObQH — Don Moynihan (@donmoyn) July 2, 2021

E ancora: “Non sono un dottore, ma credo che Immobile stia bene”.

Il sangue di S. Gennaro si è liquefatto quest'anno? Il miracolo di Ciro #Immobile pic.twitter.com/mvvpng3WLu — Science Will Triumph (@giunbia) July 2, 2021

“Il sangue di San Gennaro si è liquefatto quest’anno? Il miracolo di Ciro Immobile”.

“Quando il medico fiscale va via”.

