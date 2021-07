Euro2020, così i tabloid inglesi hanno suggerito ai tifosi il modo per aggirare la quarantena e arrivare a Roma

Il governo britannico ha scoraggiato i tifosi inglesi a partire per Roma. Eppure i tabloid gli avevano suggerito come aggirare la quarantena

Il ministero dell’Interno britannico ha scoraggiato i tifosi inglesi a partire per Roma per assistere alla partita tra l’Inghilterra e l’Ucraina, valida per un posto nelle semifinali di Euro 2020. «Tifosi inglesi, non venite a Roma per la partita Inghilterra-Ucraina allo Stadio Olimpico», questa la nota pubblicata. Il governo ha anche preannunciato un’importante e massiccia stretta dei controlli negli aeroporti fino a sabato 3 luglio, giorno in cui è in programma il match. Questo perché, con l’aumento dei casi di coronavirus in Gran Bretagna e l’obbligo di 5 giorni di quarantena per chiunque arrivi in Italia, muoversi diventerebbe estremamente complicato.

Ma c’è di più: l’Uefa, su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, in occasione dell’incontro di calcio “Ucraina- Inghilterra” previsto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, ha stabilito il “blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno”. Una decisione adottata per il contenimento dell’emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all’evento sportivo.

Eppure i tabloid inglesi, prima di queste decisioni, avevano provato a escogitare un piano alternativo per tutti i tifosi per aggirare la quarantena e arrivare “indenni” a Roma. Ad esempio arrivare in Francia, che accetta gli inglesi vaccinati con due dosi senza bisogno di rispettare la quarantena, affittare poi un’automobile e da lì guidare fino a Roma. Oppure i tifosi inglesi potrebbero fare scalo a Malta e fingere di essere rimasti sull’isola per due settimane. Anche se questa opzione pare impossibile visto che basterebbe un controllo per finire bloccati a Fiumicino e poi ‘reclusi’ per almeno cinque giorni.

Eppure, come sottolinea Repubblica, la decisione del ministro Speranza di non concedere deroghe alla quarantena sembra non aver scoraggiato centinaia di tifosi inglesi residenti a Londra: ne è testimonianza il fatto che i prezzi dei voli della compagnia low-cost Ryanair hanno registrato aumenti di prezzo fino a 300 euro per il solo volo diretto per Roma. Segno, questo, che le persone comunque acquistavano i biglietti.

Non resta quindi che aspettare le ore 21 di sabato. Gli spalti dello stadio Olimpico rischiano di rimanere deserti.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]