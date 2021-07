L’imprudente tweet di Salvini dopo il primo gol di Chiesa

Prima regola dei social network: mai, mai scrivere un qualcosa se non se ne è perfettamente sicuri. Per questo il tweet Salvini su Chiesa e il gol che aveva portato in vantaggio l’Italia nella semifinale di Euro 2020 contro la Spagna ha disatteso a questo principio. Con un rischio colossale. Qualche minuto dopo la pubblicazione del tweet, infatti, le Furie Rosse hanno pareggiato grazie alla rete d’attaccante d’area di Alvaro Morata. Inevitabili i commenti scaramantici e apotropaici al tweet del leader della Lega.

Tweet Salvini su Chiesa, l’imprudenza del leader della Lega

Sia ben chiaro: non stiamo parlando di sfortuna o di profeti di sventura. La questione è un’altra e riguarda il rapporto tra il trend dei social network e lo svolgersi degli eventi, soprattutto quando ad affrontare questo tema è una personalità politica che ha rivestito anche ruoli istituzionali. La macchina social della comunicazione politica di Matteo Salvini insegue le tendenze. Su Twitter, si pubblica in maniera compulsiva quando gli altri utenti stanno investendo – con i loro profili – le timeline con tweet e hashtag legati all’evento specifico. Nel caso, il gol di Federico Chiesa.

Ma una cosa è farlo quando sei un utente privato, un’altra è esporsi pubblicamente a un gran numero di followers. Le partite finiscono al 90′ (o – come dimostra quella di ieri – ben oltre) e gli imprevisti sono dietro l’angolo. Usare toni trionfali troppo presto potrebbe essere un boomerang comunicativo. E, infatti, il sentiment dei commenti al tweet di Salvini – soprattutto dopo il pareggio della Spagna (ovvero qualche minuto dopo la pubblicazione dell’esultanza del leghista) – è stato negativo in percentuali altissime.

Ora, bisogna valutare l’idea di partenza del team di comunicazione social di Salvini: parlare di un trend a tutti i costi nonostante eventuali ripercussioni (è successo in passato, con omaggi a personaggi del mondo dello spettacolo che erano in tendenza e con i quali, in passato, Salvini aveva avuto nette divergenze) può essere comunque una strategia. Della serie: male o bene, purché se ne parli.