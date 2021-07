Se giornalisti e star internazionali confondono Selvaggia Lucarelli con Macron

Tutto è partito da questo post di Selvaggia Lucarelli scritto dieci giorni fa, quando dopo le dichiarazioni di Macron sul Green pass obbligatorio per accedere a determinati luoghi in Francia c’è stato un picco di richieste per ricevere la prima dose. Di questo post, in particolare, è il primo paragrafo che è diventato famoso nel mondo, scambiato per una frase detta da Macron e che – nonostante sia stato fatto un ottimo fact checking dal giornalista del The Guardian specializzato in tecnologia Alex Hern – ha girato e continua a girare sui profili social di giornalisti e star di fama mondiale. La citazione Lucarelli Macron è finita addirittura sul profilo Instagram di Jennifer Aniston.

Citazione Lucarelli Macron, la storia dell’attribuzione e della nascita del falso mito

So I *think* the quote is actually from Italian journalist Selvaggia Lucarelli, who posted it, in Italian, on her Instagram page last week. She was talking about her adolescent son, not “daughters”, but otherwise it fits. https://t.co/BYTROQqrDa pic.twitter.com/zWzQZA5jhQ — alex hern (@alexhern) July 21, 2021

Si tratta di parole che fanno indubbiamente effetto se messe in bocca a uno dei maggiori leader mondiali, ma da Emmanuel Macron non sono mai state pronunciate. Hern ha abilmente ricostruito tutta la storia dietro questa citazione, trovando – tra i primi account che l’hanno attribuita a Macron – quello di una persona che ora ha rimosso il post.

Hern ha cercato traccia da fonti attendibili cercando su Google quelle stesse parole in francese ma mai nessuna testata – ovviamente – le aveva messe in bocca a Macron poiché da lui mai pronunciate. Su Twitter questa falsa frase di Macron è stata citata in almeno 6 mila tweet e, andando a ritroso, il giornalista ha capito che si trattava della traduzione quasi letterale delle parole di Selvaggia Lucarelli – che cita anche nel thread in cui spiega tutta la sua indagine su Twitter -.

Tanti continuano ancora a condividere la citazione

Jennifer Aniston ha appena condiviso il mio post sui vaccini (https://t.co/zsEhzjhYUd ) pensando sia quello di Macron. Sembra una barzelletta. pic.twitter.com/Ig6n0AqKFt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 23, 2021

«I no longer have any intention of sacrificing my life, my time, my freedom and the adolescence of my daughters, as well as their right to study properly, for those who refuse to be vaccinated. This time you stay at home, not us». La frase, però, ormai rimane – e forse rimarrà sempre – indelebilmente legata alla persona del presidente francese. Nonostante lui – come fa giustamente notare Hern – non abbia figlie adolescenti ma solo una figliastra di 37 anni la cui madre è l’attuale compagna del presidente, Brigitte Macron.