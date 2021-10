L'autorità garante ha comunicato l'apertura di questa indagine per valutare eventuali violazioni

L’istruttoria di Agcom su Radio Radio per le sue affermazioni contro gli ebrei

Enrico Michetti, attuale candidato sindaco di Roma – sarà al ballottaggio insieme a Roberto Gualtieri, esponente del centrosinistra -, deve parte della sua notorietà pubblica al fatto di essere stato un “tribuno” di Radio Radio, ospite di punta delle trasmissioni dell’emittente romana. Nel 2020, tuttavia, un suo articolo sugli ebrei e sull’olocausto aveva creato un ampio dibattito all’interno della radio capitolina. Questo articolo – all’interno del quale si sosteneva che «si ricorda la Shoah perché possedevano le banche» – è stato portato alla ribalta, nei giorni scorsi, dal quotidiano Il Manifesto, facendo sollevare un polverone che ha sicuramente inciso sulla corsa di Michetti al Campidoglio. Adesso, a peggiorare le cose arriva anche l’istruttoria Agcom su Radio Radio: l’autorità garante delle comunicazioni prenderà in esame «le affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni».

Agcom su Radio Radio, l’istruttoria aperta

Negli ultimi giorni, tra le altre cose, l’emittente – attraverso i suoi speaker e il suo direttore editoriale – era tornata sul tema. L’Agcom sostiene di aver attivato anche il Corecom del Lazio (la parte dell’agenzia competente per territorio sul caso) per presunte violazioni di par condicio in periodo elettorale, a carico della stessa emittente radiofonica.

Si tratta di un intervento di Agcom che punta ad accertare, attraverso lo strumento dell’istruttoria appunto, un duplice comportamento da parte dell’emittente radiofonica, sia per il contenuto delle sue trasmissioni (le affermazioni sugli ebrei), sia per la forma delle stesse (lo spazio riservato ai candidati alla carica di sindaco di Roma). Un caso che contribuisce ad agitare ancor di più la tormentata campagna elettorale per la corsa al Campidoglio che ieri, tra le altre cose, ha visto il confronto tra Michetti e Gualtieri negli studi di Sky.