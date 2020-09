Ad Afragola tornano le mascherine obbligatorie 24 ore su 24

Dodici casi che hanno fatto scattare l’allarme. L’aumento delle nuove infezioni in città, ha convinto il sindaco di Afragola, Claudio Grillo, a firmare un’ordinanza che obbliga i cittadini a indossare 24 ore su 24 la mascherina. Non solo nei luoghi pubblici al chiuso, ma anche all’aperto nei posti (come le piazze e i parchi) in cui possano crearsi assembramenti. Lo stesso primo cittadino invita la sua popolazione ad avere tutela dell’ambiente, gettando i dispositivi di protezione individuale, una volta utilizzati, negli apposti cassonetti.

LEGGI ANCHE > Perché a scuola si dovranno indossare solo mascherine chirurgiche

«L’ordinanza obbliga tutti i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, come le piazze, i parchi, oltre naturalmente all’obbligo di tenerla nei locali pubblici – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Afragola -. Un invito pressante viene rivolto anche ad evitare lo smaltimento indiscriminato di mascherine per le strade cittadine, causa di inquinamento ambientale».

Afragola, torna la mascherina obbligatoria H24

Le persone risultate positive ai test sul Coronavirus, stando all’ultimo bollettino del Comune in provincia di Napoli, sono dodici. Tanto è bastato per far risalire la preoccupazione e tentare di giocare di anticipo. Con l’obbligo della mascherina anche all’aperto (e per tutta la giornata) il sindaco Claudio Grillo vuole provare a fermare i numeri in salita.

I dodici positivi nel territorio del Comune campano

«Il Sindaco Claudio Grillo ha emesso una nuova ordinanza per arginare l’emergenza sanitaria e l’aumento dei contagi: mascherina obbligatoria 24 ore su 24 in tutto il territorio comunale, multe fino a 1000 euro per chi non rispetta le regole – si legge ancora nella nota del Comune di Afragola -. A spingere il Sindaco Claudio Grillo a varare l’ordinanza restrittiva sono stati, innanzitutto, i casi di positività al covid-19 in città; ad oggi, dopo l’esito degli ultimi tamponi, sono dodici».

(foto di copertina: da Google Maps + comunicato del Comune di Afragola)