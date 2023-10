Facciamo un punto sullo stato della cybersicurezza in Italia

Quanto contano il lavoro dell’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e quello di uno dei suoi istituti, il CSIRT (Computer Security Incident Response Team)? Negli anni di attività che ci sono stati finora è emerso con sempre maggiore evidenza quanto un ente addetto al monitoraggio e alla risposta degli incidenti relativi alla cybersicurezza in Italia – soprattutto quando riguardano obiettivi sensibili come ospedali o ministeri, che gestiscono informazioni e operazioni delicate – sia fondamentale.

L’intervento di Crosetto e Frattasi (ACN) alla Cybertech Europe 2023

Tra i recenti successi di CSIRT e ACN troviamo l’ingresso nel First. Si tratta del Forum of Incident Response and Security Teams che è, a tutti gli effetti, la più importante comunità a livello mondiale di incident responders. Sono loro che – in caso di attacchi hacker di diversa natura e pericolosità – si occupano di reagire e, ancora prima, di fare prevenzione per istituzioni, aziende e nodi cruciali delle nostre società. L’ACN ha inoltre, di recente, concluso un accordo con il suo omologo della Tunisia. L’agenzia incaricata della cybersicurezza nazionale ha anche investito 20 milioni per un sistema di supercalcolo, puntando a sfruttare l’AI e il machine learning per combattere le minacce, oltre che per la creazione di CSIRT a livello regionale.

Considerata l’efficacia e la sempre maggiore penetrazione di hacker e cyber truffatori a tutti i livelli (tra i casi più emblematici delle truffe rivolte ai singoli troviamo quella del messaggio al padre di un presunto figlio che ha rotto il telefono), è stato importante fare il punto della situazione e ottenere informazioni utili presso il Cybertech Europe 2023 in corso a Roma. In questa occasione è intervenuto Guido Crosetto, Ministro della Difesa, sottolineando i problemi della burocrazia sulla cybersecurity. Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha spiegato in che modo l’ACN vuole – allo stesso tempo – sfruttare l’AI e difendersi da essa