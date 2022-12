Hai solo 5 secondi per ripristinare un messaggio eliminato per sbaglio su WhatsApp

Può succedere per distrazione, per errore, per un ripensamento. Ma – in ogni caso – si hanno soltanto 5 secondi di tempo per ripristinare i messaggi eliminati su WhatsApp. Attualmente, in seguito all’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea (sia per iOS, sia per Android), è possibile – non solo per alcuni utenti indicati come tester – ripristinare i messaggi che sono stati cancellati per errore, attraverso la nuova funzionalità Accidental Delete.

Accidental Delete, come funziona la nuova opzione messa a disposizione da WhatsApp

È noto che si possa eliminare un messaggio di WhatsApp in due modi: attraverso l’opzione elimina per me (e allora il messaggio verrà eliminato soltanto dal proprio versante della conversazione) o attraverso l’opzione elimina per tutti (con il messaggio che verrà eliminato anche per il destinatario o per i destinatari, a seconda che il messaggio sia stato inviato in una conversazione privata o in un gruppo). Nel caso in cui l’utente abbia eliminato il messaggio soltanto per se stesso, ha 5 secondi di tempo per ripristinarlo.

La funzionalità, dunque, ha una doppia funzione. Quella di ripristinare il messaggio per recuperarlo definitivamente, ma anche quella – probabilmente più utile – di evitare la confusione degli utenti tra la funzionalità elimina per me e quella elimina per tutti. Se, infatti, lo scopo era quello di non mostrare il messaggio all’altro interlocutore, ma era stata attivata solo la funzione elimina per me, si hanno 5 secondi di tempo per ripristinare il messaggio per un attimo ed effettuare l’operazione elimina per tutti per impedire anche agli altri interlocutori di leggere quello che era stato scritto e, per errore, era stato eliminato soltanto dalla chat del mittente.

Una funzionalità, quella denominata Accidental Delete, sfumata e un po’ difficile da mettere in atto. Bisogna avere lucidità e prontezza di riflessi per poterla utilizzare. Nel dubbio, sempre meglio rileggere due volte o essere davvero sicuri di voler inviare quel messaggio.