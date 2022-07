Da quando la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade la scorsa settimana, ponendo fine al diritto costituzionale di interrompere una gravidanza, le piattaforme dei social media hanno brulicato di rabbia, sgomento e offerte di assistenza, in particolare da parte di persone negli stati con maggiori protezioni contro l’aborto. Ma un particolare tipo di offerta ha catturato l’attenzione dei media. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



LEGGI ANCHE –> Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche

Nei tweet virali, nei TikTok e nei post di Instagram con screenshot e ricondivisi, le persone stanno aprendo le loro case ai pazienti che devono viaggiare per cure per l’aborto. “Se scegli di abortire e hai bisogno di un posto dove stare, c’è sempre un letto per te nel mio appartamento a Portland. Gratuito. Nessuna domanda”, si legge in un tweet, apprezzato più di 150.000 volte e ritwittato da più di 20.000 persone. Fornire alloggio o trasporto per gli appuntamenti è stato a lungo parte del supporto pratico all’aborto e le organizzazioni hanno affinato i loro metodi attraverso decenni di esperienza. Con la caduta di Roe, c’è una maggiore urgenza da parte di persone che forse non stavano facendo questo lavoro prima ma ora vogliono farlo. Fare un’offerta di alloggio sembra un modo tangibile e diretto per aiutare. Ma le organizzazioni che hanno coordinato i servizi di alloggio e trasporto temono che un afflusso di offerte una tantum, pubbliche e non controllate organizzate tramite i social media possa mettere pazienti e volontari in situazioni pericolose. Jade, che coordina i volontari e i corsi di formazione con il Northwest Abortion Access Fund, afferma che i volontari passano attraverso una serie di passaggi e screening prima di poter ospitare nelle loro case i richiedenti l’aborto. Dopo un breve modulo di assunzione, il fondo conduce screening telefonici, corsi di formazione e visite guidate delle case, prendendo nota di quanto sia accessibile, specialmente per le persone appena uscite da una procedura, chi ha accesso allo spazio e se c’è privacy per i pazienti. La preferenza per i fondi per l’aborto, dice Jade, è che le persone che hanno bisogno di un posto dove stare dopo l’aborto passano attraverso organizzazioni rispettabili che sanno cosa stanno facendo. Per prima cosa, le risorse per l’aborto come i finanziamenti, i trasporti e l’alloggio provengono già da una varietà di fonti e accedervi è spesso difficile o confuso: ora si aggiungono migliaia di individui e nuovi gruppi che offrono divani, materassi ad aria e camere per gli ospiti. E senza formazione o personale esperto per facilitare qualcosa come un alloggio in famiglia, un accordo relativamente rischioso potrebbe diventare ancora più teso.



[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]