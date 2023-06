Non è vero che Reddit ha lanciato un accesso Premium per 5 dollari al mese

Reddit è stato al centro, nelle ultime settimane, di molti articoli giornalistici che hanno provato a rendere conto del subbuglio in corso. Dalle API a pagamento passando per l’attacco hacker fino ai tagli decisi e annunciati, di carne al fuoco ce n’è tanta. Una cosa, però, non è vera: quella relativa al lancio dell’accesso Premium Reddit a 5 dollari al mese. Si tratta, infatti, di una tipologia di abbonamento alla piattaforma che esiste da ben prima che tutta la storia delle API a pagamento iniziasse.

LEGGI ANCHE >>> Reddit è stato l’ultimo a prendere provvedimenti contro la disinformazione russa

Cos’è Reddit Premium e quando se ne è iniziato a parlare

Come riporta anche Butac, parlando della faccenda ci sono state imprecisioni diffuse in merito. In particolar modo, si è parlato di un accesso premium al costo di 5 dollari (5,99, a dire il vero) al mese che sarebbe – tra le altre cose – al centro delle proteste. La verità, però, è che Reddit Premium, che precedentemente era Reddit Gold, è stato rinominato in questo modo già nel 2018 ed è – difatti – una tipologia di account che permette di navigare e fruire dei contenuti pubblicati sulla piattaforma senza vedere pubblicità. Chi non compra questa tipologia di accesso, quindi, ha accesso a tutto ciò che c’è su Reddit ma – semplicemente – vede anche gli annunci pubblicitari.

Come abbiamo già spiegato nel corso del monografico di oggi, le proteste attorno a Reddit sono incentrate sui costi che comporterà l’accesso alle API e ai dati da parte di sviluppatori di terze parti. Per gli utenti della piattaforma non è cambiato nulla, a pagare di più saranno coloro che sviluppano applicazioni per legger i subreddit – per esempio -. Il risultato sarà che, dovendo pagare, gli sviluppatori potrebbero chiedere all’utente finale la sottoscrizione di un abbonamento che però non avrà nulla a che vedere con Reddit Premium.