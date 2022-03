Reddit è stato l’ultimo a prendere provvedimenti contro la disinformazione russa

Tutte le piattaforme stanno prendendo provvedimenti contro la massiccia azione di disinformazione operata dalla Russia su ogni canale di comunicazione possibile allo scopo di fare propaganda nell’ambito della guerra che è stata scatenata in Ucraina. Tra gli ultimi ad agire troviamo Reddit, il popolare forum che ha bloccato i subreddit della comunità r/Russia e r/RussiaPolitics. Facebook, Youtube e Twitter hanno già agito contro la propaganda russa andando a sospendere la pubblicità e vietando la monetizzazione dei contenuti mentre Reddit blocca disinformazione russa tirandola per le lunghe.

Reddit blocca disinformazione russa per ultimo

Considerata l’azione più rapida e tempestiva delle altre piattaforme utilizzate per fare disinformazione sulla guerra in Ucraina, Reddit ha bloccato i subreddit r/Russia (266 mila membri) e r/RussiaPolitics (6 mila elementi) solo di recente. I contenuto sulla piattaforma, secondo il social stesso, li determina la comunità stessa. I posto possono essere “upvoted” o “downvoted” sulla base del loro gradimento salendo o scendendo, a seconda del numero dei voti, nella classifica affinché più o meno persone possano vederlo.

Newsweek riporta il le parole di un portavoce della piattaforma, che ha chiarito le ragioni per le quali le comunità sono state bloccate: la scelta è stata fatta basandosi sulle politiche della piattaforma che agiscono quando i contenuto sono estremamente offensivi o sconvolgenti per l’utente. Oltre a questo, le comunità vengono bloccate anche quando al loro interno si diffondono bufale, col risultato che non appaiono nei feed e non vengono incluse nei suggerimenti di ricerca. Oltre a questo, non è possibile monetizzare tramite le comunità bloccate.

«Siamo chiari nelle nostre politiche – ha detto il portavoce di Reddit -: i moderatori e gli utenti non possono tentare di manipolare e interferire con le conversazioni o le comunità sulla nostra piattaforma». «In linea con queste politiche, abbiamo messo in quarantena r/Russia e r/RussiaPolitics e rimosso un moderatore per aver agito in cattiva fede – ha continuato – Ci siamo collegati direttamente con i restanti moderatori per fornire una guida e ricordare loro le nostre politiche. Continueremo a monitorare la situazione e prenderemo ulteriori misure se necessario».