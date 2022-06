«La peggiore IA di sempre». Lo YouTuber Yannic Kilcher definisce così l’intelligenza artificiale da lui creata, che ha utilizzato 4chan per generare una moltitudine di post “politicamente scorretti”. Utilizzando 3,3 milioni di thread, il bot, chiamato GPT-4chan, ha imparato a “parlare” sul sito. Attraverso nove versioni dell’IA rilasciate su 4chan, sono stati pubblicati migliaia e migliaia di post violenti, offensivi e razzisti. Una “macchina dell’odio” che ha fatto preoccupare i ricercatori nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Leggi anche > Chi possiede 4chan?

La peggiore IA di sempre

«Il modello era buono in un senso terribile», ha detto Klicher in un video sul progetto. «Ha incapsulato perfettamente il mix di offensività, nichilismo, trolling e profonda sfiducia nei confronti di qualsiasi informazione che permea la maggior parte dei post». Kilcher ha attivato nove istanze del bot e ha permesso loro di postare per 24 ore. I robot hanno così pubblicato circa 15.000 volte. Un fatto che ha lasciato senza parole i ricercatori, che hanno considerato l’esperimento dello Youtuber più di un semplice scherzo. «Questo esperimento non passerebbe mai a un board di etica della ricerca umana», ha affermato Lauren Oakden-Rayner, direttrice della ricerca sull’imaging medico presso il Royal Adelaide Hospital e ricercatrice senior presso l’Australian Institute for Machine Learning, in un thread su Twitter. «Quando uno sviluppatore #AI chiama la transfobia, il razzismo e la misoginia del suo modello non dannosi, ma semplicemente “qualcosa che semplicemente non ti piace”. Solo insulti, giusto?? No fratello, è un robot che incita all’odio», twitta ancora Lauren Oakden-Rayner.

Cosa è 4chan?

4chan è un sito web imageboard fondato da Christopher Poole e lanciato nel 2003. Creato originariamente come risposta al 2chan giapponese era utilizzato per discutere di anime. Oggi, oltre a schede di videogiochi, ospita anche contenuti per adulti facilmente accessibili, meme, movimenti politici e hacktivism. Il sito è finito molte volte tra le polemiche. Tra le ultime, quella riguardante la sparatoria Buffalo: Payton Gerdon, un ragazzo di 18 anni armato con un AR-15, ha ucciso dieci persone in un supermarket, filmando l’attacco in live streaming. Quello che risulta dalle indagini, è che il giovane in questione fosse particolarmente attivo nelle comunità di armi online su diverse piattaforme, le quali non hanno esitato a sospendere gli account a lui riconducibili. Tra i social utilizzati dall’attentatore di Buffalo, oltre a Twitch, anche 4chan, Reddit e Discord. Secondo quanto riporta la polizia è su 4chan che il sospetto si sarebbe radicalizzato – come scritto nelle 180 pagine di manifesto che ha postato online in cui espone la teoria razzista della “grande sostituzione” -. Contenuti forti che possono essere postati e rimangono senza particolari problemi su 4chan, in particolare nella sezione armi del sito – come scrive il giovanissimo – chiamata “/k/” che viene definita quella “politicamente scorretta” del sito.