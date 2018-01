È deragliato un treno delle ferrovie Trenord a Milano: 2 morti, 10 feriti gravi

Sono almeno due le vittime di un grave incidente ferroviario avvenuto oggi alle porte di Milano. Intorno alle 7 del mattino (precisamente alle 6.57) un treno delle ferrovie Trenord partito alle 5.32 da Cremona e diretto a Milano è deragliato tra Pioltello Limito e Segrate. Il convoglio (il treno regionale 10452) composto da sei vagoni è uscito dai binari all’altezza di Seggiano di Pioltello e sarebbe dovuto arrivare a Milano Porta Garibaldi alle 7.24. Il deragliamento ha coinvolto decine di persone. Ci sono 10 feriti gravi in codice rosso, 10 in codice giallo e circa 100 feriti in maniera lieve. Non sono ancora chiare le cause dell’accaduto.

Treno deragliato a Milano: 2 morti, 10 feriti gravi

Il treno era era pieno di lavoratori. A bordo del convoglio c’erano centinaia di pendolari che si recano a Milano per lavoro dall’hinterland a Est del capoluogo lombardo. Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, ha comunicato un’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Brescia su entrambe le linee, quella direttissima e lenta. Sul luogo dell’incidente, una massicciata ferroviaria, state asportate le ringhiere di cemento per permettere il passaggio dei soccorritori. Nei soccorsi sono impegnati personale medico e paramedico e operatori delle forze dell’ordine che salgono e scendono utilizzando delle scale dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polfer, i carabinieri di Cassano D’Adda. Ci sono decine di ambulanze. Gli elicotteri dei vigili del fuoco e dei soccorritori stanno facendo la spola dal luogo del deragliamento e gli ospedali.

I soccorsi sono stati difficili. Due ore dopo l’incidente diverse persone risultavano ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni. I Vigili del fuoco, presenti con diverse squadre sul posto, stanno lavorando per liberare persone ancora bloccate.

Treno deragliato a Milano: fuori dai binari le vetture centrali

I tecnici di Rfi hanno prontamente cominciato delle verifiche lungo i binari nei pressi della stazione di Pioltello Limito per chiarire le cause del deragliamento. L’attenzione dei tecnici è concentrata al momento sul fatto che ad uscire dai binari sono state le vetture centrali del Treno e non quelle di testa e di coda.

Treno deragliato a Milano: foto

Ecco alcune foto dei soccorsi da archivio Ansa. Dalle immagini si notano due carrozze del treno, quelle centrali, intraversate, a 90 gradi l’una rispetto all’altra. Nel punto di giuntura, in quell’angolo, decine di pompieri si sono messi a lavorare con tutti i mezzi disponibili per tagliare le lamiere.

(Foto di copertina da archivio Ansa)