Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children a Jalalabad: 2 morti | VIDEO

È di due morti, un soldato e un civile, e 14 feriti il bilancio dell’attacco di un commando armato in corso ormai da oltre quattro ore contro la sede di Jalalabad City (nell’Afghanistan orientale) della ong Save The Children. La tensione intorno all’edificio è ancora alta e le truppe speciali afghane avanzano con prudenza contro i militanti che hanno in ostaggio un numero imprecisato di persone, personale dell’organizzazione internazionale. I militanti, uno o due, sono ancora trincerati nei piani alti dell’edificio. Non ci sono italiani coinvolti. «Ci riempie di tristezza e ci ricorda di quanto chi fa del bene, chi è in trincea, abbia bisogno di sicurezza», ha detto stamane Angelino Alfano sull’irruzione del commando. Il ministro degli Esteri in apertura dei lavori di Coopera, la conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo.

L’attacco alla sede di Save The Children in Afghanistan, a Jalalabad: video

More footage from #Jalalabad, this is a particularly low point for Afghanistan when NGOs for children are under attack. Its even a bigger low by the EU to be deporting people back to this violence #StopDeportations #JalalabadAttack video from @bsarwary pic.twitter.com/tO61uqTnmg — M. H Arsalai (@ArsalaiH) 24 gennaio 2018

DEVELOPING: Afghan officials say gunmen have attacked a provincial office of the international aid group Save the Children in Jalalabad. https://t.co/lfTQ0NKgHK pic.twitter.com/FDujlzw84C — ABC News (@ABC) 24 gennaio 2018

Gunmen attack Save the Children office in east Afghanistan’s Jalalabad pic.twitter.com/VpxgfxAFdw — AFP Islamabad/Kabul (@AFPAfPak) 24 gennaio 2018

(Immagine da video Twitter)