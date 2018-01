Chiara Ferragni sorride di fronte ai numerosi insulti che riceve dalle mamme pancine, scherzando col Signor Distruggere, elogiato per il suo lavoro in merito. La nota influencer è criticata in maniera ingiuriosa da molte donne che sui social media rivendicano la bellezza della maternità con una visione del ruolo della donna piuttosto particolare.

Chiara Ferragni scherza col Signor Distruggere: «Mamma pancina per sempre»

Le cosiddette mamme pancine prendono di mira la modalità troppo superficale a loro giudizio con cui Chiara Ferragni sta vivendo la maternità. La fashion blogger aspetta un figlio, già chiamato Leone, dal suo compagno, il notissimo cantante Fedez. Il Signor Distruggere, il più noto critico delle mamme pancine, ha ironizzato sui suoi seguitissimi profili social sull’aggressione verbale subita da Chiara Ferragni. La fashion blogger aveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva senza camicia, in reggiseno, mentre indossava jeans sbottonati, con questo messaggio a corredo dell’immagine che esaltava, come sempre, la sua bellezza e grande eleganza.

«Am I a cool mum in ripped oversize jeans and Converse? #29weeks(tomorrow) Sono una mamma cool con jeans strappati di taglia larga e le Converse? Ventinove settimane (domani)». Su Instagram, oltre agli elogi, sono arrivati insulti che offendevano Chiara Ferragni come scostumata e madre troppo attenta ai selfie invece che alle faccende domestiche.

Le offese sono state colte dal Signor Distruggere, che sulla sua seguitissima pagina Facebook così come su Facebook ha condiviso uno screenshot degli insulti, invitando a salvare Chiara Ferragni. La fashion blogger ha visto il tweet del Signor Distruggere, e gli ha risposto con ironia, elogiando il suo lavoro . «Ahahhahahaha ma io adoro il tuo gruppo Pancina 4ever ahahah».

Il Signor Distruggere, aka Vincenzo Maisto, ha risposto a Chiara Ferragni con un’altra battuta. « E hai anche la borsa LiVorno!»

Foto copertina: profilo Twitter del Signor Distruggere