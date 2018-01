«Siete sposati in chiesa?». «No, Santità». «Volete sposarvi subito?». «Sì, Santità». Location: l’aereo che stava trasportando Papa Francesco da Santiago del Cile a Iquique. I protagonisti sono una coppia formata da uno steward e da una hostess, lui 41 anni, lei 39. I due si erano sposati soltanto civilmente e hanno due figli. Quando però il Papa ha chiesto loro se volevano sposarsi sull’aereo, non hanno esitato neanche un istante.

Carlo e Paula non avevano potuto celebrare il loro matrimonio per il crollo della chiesa a causa del terremoto del 2010. Ora, una volta atterrati, avranno un meraviglioso aneddoto da raccontare alla loro famiglia. Le cose non erano assolutamente previste: a raccontare la dinamica dei fatti è monsignor Antonio Spadaro, direttore della rivista Civiltà Cattolica. È stato lui, fotografo improvvisato, a documentare tutto l’evento su Twitter:

«Papa Francesco – scrive sul social network – ha appena sposato in aereo questa coppia di assistenti di volo! Una felicità! La coppia parlava col Papa. Hanno detto che non si erano sposati in Chiesa. Il Papa ha chiesto se volevamo sposarsi subito. Hanno detto sì. Gli atti sono firmati su un normale foglio A4!»

#PopeFrancis just married during the flight to #Iquique this couple of flight attendants! They were talking with the Pope. They said they didn’t get married in the Church. The Pope asked if we wanted to get married immediately. They said YES! #modopapa pic.twitter.com/9V4Kt4giY8

