Sta diventando virale un video diffuso dalla pagina Facebook Londres 24 Horas, che raccoglie le voci dei migranti nella capitale inglese. Nel video si vede un cittadino britannico attaccare un giovane, presubilmente un immigrato italiano, durante una corsa della metro.

guarda il video:

“Tornatene nella tua fottuta giungla” gli urla il signore, tra le critiche (è bene sottolinearlo) degli altri presenti. Alla fine, per sedare gli animi, qualcuno ha invitato il giovane a cambiare posto. Lontano da chi ha continuamente insultato il suo paese per diversi secondi. Il video sta diventando virale e viene condiviso da diversi contatti italiani che vivono nel Regno Unito. Molti riconoscono un accento italiano nelle brevi e pacate risposte del ragazzo attaccato dal signore. In diversi lamentano un peggioramento dopo la Brexit. «Questo – spiegano su Londres24 – è quello che viviamo noi immigrati tutti i giorni».