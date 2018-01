Show in campo della tennista: c’è la pausa pioggia? Lei balla e coinvolge tutti | VIDEO

Lo sport non è soltanto calcolo, allenamento duro, precisione e sobrietà. Lo sport – a volte ce lo dimentichiamo – è anche e soprattutto divertimento. E la tennista tedesca Andrea Petkovic lo sa bene. Lei, che non è nuova a trovate del genere, ha approfittato di una pausa pioggia nel bel mezzo della finale del Kooyong Classic – torneo in preparazione degli Australian Open – per mettere in campo un vero e proprio show.

LEGGI ANCHE > Il balletto del Movimento 5 Stelle per il no al referendum | VIDEO

ANDREA PETKOVIC, GUARDA IL VIDEO DEL BALLETTO



Nel corso del match contro la svizzera Belinda Bencic, i giudici sono stati costretti a interrompere lo scambio per avverse condizioni meteo. A quel punto è partita dagli altoparlanti dell’impianto una musica dance. E Andrea Petkovic non ha perso l’occasione per improvvisare un balletto tanto scatenato quanto coinvolgente.

ANDREA PETKOVIC, UNA DANZA COINVOLGENTE

Il pubblico ha iniziato a scandire il ritmo con il battito delle mani, il giudice di sedia ha accompagnato per qualche passo la tennista e persino la sua avversaria – che nel frattempo si è sbellicata dalle risate dall’altra parte del campo – ha duettato con la Petkovic.

Alla fine, però, la danza è stata tutt’altro che propiziatoria. La Petkovic, infatti, ha perso il match a vantaggio della Bencic. Ma la coppa simpatia non può negargliela nessuno. Così come quella di idolo del web: in poco tempo, il video di SuperTennis TV ha riempito le bacheche social degli appassionati di tennis e non solo.