La figlia di Figo in un video hard «a sua insaputa»

I fatti sono stati raccontati così: Daniela Figo, figlia del calciatore Luis Figo ex stella del Real Madrid, Barcellona e Inter, sarebbe stata vittima di un vero e proprio furto d’identità. Da qualche tempo, infatti, circola in rete un video hard in cui la protagonista afferma di essere proprio la 18enne figlia del campionissimo del calcio portoghese.

DANIELA FIGO E IL VIDEO HARD A SUA INSAPUTA

La difesa della ragazza è accorata. Ha affidato a Instagram tutta la sua rabbia e tutta la sua frustrazione per l’episodio che le è capitato «a sua insaputa». Nel post si ricostruisce la vicenda: «Recentemente – ha scritto Daniela Figo su Instagram – ci sono stati video e foto non appropriati che sono stati pubblicati su Instagram e WhatsApp: in queste immagini, una ragazza dice di essere me. Voglio solo essere sicura che tutti quanti possano comprendere che quella non sono io e che tutto questo è un falso. Non capisco i motivi di tutta questa messa in scena e sono triste di vedere come alcune persone amano creare disagi attraverso video e foto a qualcuno che nemmeno conoscono».

DANIELA FIGO, LA VICENDA SEGUITA DAI TABLOID

La ragazza ha circa 13mila followers su Instagram che hanno voluto immediatamente manifestarle la loro solidarietà. Del resto, l’attività social delle ragazze che in qualche modo hanno un rapporto di parentela con i calciatori – figlie, sorelle, compagne – è sempre da monitorare, perché può essere soggetta a episodi spiacevoli come questo.

La vicenda ha fatto scalpore in patria dove Daniela – insieme alle due sorelle più piccole Stella e Martina – è molto conosciuta. Il papà Luis Figo è un idolo del calcio portoghese e ama postare foto e video in compagnia della propria famiglia. La storia è stata seguita da vicino da diversi tabloid internazionali e proprio per questo motivo Daniela ha ritenuto opportuno smentire pubblicamente la circostanza.