Rovazzi sbarca su Topolino e diventa Paperazzi

Fabio Rovazzi sbarca il 17 gennaio sul settimanale a fumetti Topolino, nelle vesti paperizzate di “Paperazzi! Paperazzi-Rovazzi”.

Per Rovazzi √® un periodo d’oro. Il 18 esce il film “Il Vegetale”, la nuova commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante che lo vede protagonista al suo esordio come attore, accanto a Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Alessio Giannone e la piccola Rosy Franzese (conosciuta per la fiction “Sirene”). Nel film Rovazzi interpreta Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro. Fabio ha un padre ingombrante, costruttore e una sorellina tremenda. Riecheggiando un po’ le avventure fantozziane Rovazzi cerca un impiego nel mondo, tra disavventure e colpi di scena.