Perché l’8 gennaio tutti «lasciano entrare Ascanio»: storia dell’invenzione del genere delle canzoni travisate | VIDEO

L’8 gennaio 2008 nacque un vero e proprio genere che ha avuto un incredibile successo su internet, quello delle cosiddette «canzoni travisate». Si tratta di brani in lingua straniera che, grazie all’utilizzo di sottotitoli inventati ad arte, sembrano cantati in un italiano assurdo. Il debutto di questo genere viene celebrato dalla condivisione del primo video di questo tipo, che ha come protagonista la parola «Ascanio».

PERCHÈ L’8 GENNAIO SI LASCIA ENTRARE ASCANIO?

Attualmente, #Ascanio è tra gli hashtag di tendenza su Twitter, come nella migliore delle tradizioni legate all’8 gennaio. Il popolo di internet ricorda la trama del video della canzone iraniana (italianizzata) «Pariya», scritta da un nome noto – a quanto pare – del panorama musicale dello Stato orientale, tale Shahram Shabpareh.

GUARDA IL VIDEO «LASCIA ENTRARE ASCANIO»

Grazie a questa traduzione approssimativa e legata esclusivamente al suono delle parole (tecnicamente il fenomeno si chiama mondegreen), le espressioni «Ascanio» e «8 gennaio» saranno indissolubilmente legate. Il testo della fantasiosa italianizzazione, infatti, inizia con un «Lascia entrare Ascanio, dall’8 di gennaio/ Perciò limarla è tosta, esce ma non mi rosica».

ASCANIO, COME FUNZIONA UN FENOMENO VIRALE SUL WEB

Potenza del web? Specchio dei meccanismi di funzionamento di internet? Il tormentone di Ascanio – ormai diventato immortale – offre esattamente la dimensione di cos’è il fenomeno della viralità sul web. Un video potenzialmente innocuo, diventa un evergreen da oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, tanto da essere riproposto con sconcertante puntualità a cadenza annuale.

Non solo: grazie al successo della «canzone di Ascanio» sono diversi gli youtubers che cercano di replicare il successo italianizzando canzoni straniere, più o meno famose. Storia della nascita di un genere, nell’epoca del 2.0.