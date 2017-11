Di Battista racconta al figlio Andrea la terapia di coppia con sua madre Sahra

Alessandro Di Battista ha affrontato la terapia di coppia per risolvere i problemi con la sua compagna Sahra, esplosi durante la gravidanza. La rivelazione è contenuta in un passaggio del libro dedicato ad Andrea Di Battista, il piccolo nato da poche settimane.

La terapia di coppia di Alessandro Di Battista con Sahra Lahouasnia

Di Battista rimarca come il figlio non sia stato voluto all’inizio dai genitori, arrivato in modo imprevisto, e come la gravidanza di Sahra Lahouasnia abbia portato la coppia a maturare una nuova consapevolezza dopo alcuni litigi anche furibondi. In Meglio Liberi. Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare Di Battista scrive: «Caro Andrea, non eri “previsto”, ma questo non significa che non ti volessimo, anzi! […] Non ho pianto quando sei nato e neppure quando ho sentito per la prima volta il battito del tuo cuore. Ho pianto quando ti ho visto in quel monitor durante la prima ecografia. C’eri, esistevi, avevi un posto nel mondo. La verità è che sia io che Sahra eravamo terrorizzati all’idea che l’altro fosse rimasto incastrato in questa situazione. Sahra temeva che io non l’amassi davvero e che stessi con lei per senso del dovere. Anch’io avevo le mie paure, ho sempre avuto paura di lasciarmi andare, di essere abbandonato dalla donna che amavo». Di Battista evidenzia come le paure recirproche siano esplose quando Sahra era al quarto mese di gravidenza. Un litigio furioso, risolto dopo una camminata notturna per Roma e fiori comprati alle 4 del mattino a Prati.

Alessandro Di Battista ha rivelato come in questi mesi abbia imparato l’importanza di chiedere scusa. «Non è facile imparare a chiedere scusa come non è affatto semplice comunicare in questo dannato mondo dove si corre sempre senza fermarsi mai. Ecco perché ho proposto a Sahra di fare terapia di coppia. Per noi, ma anche per te. L’esperienza della psicoterapia è stata molto positiva e sento di consigliarla a tutti quanti. Come posso spiegarla a te, Andrea? Guarda, è come viaggiare, solo che al posto di farlo al di fuori di te lo fai dentro, e noi l’abbiamo fatto dentro la coppia». Di Battista, nell’anticipazione del libro pubblicata sul sito di Vanity Fair, descrive il primo incontro con la nonna di Andrea, la madre di Sahra Lahouasnia, avvenuto a Parigi. Avvenuto a Parigi, e preparato con cura da Di Battista, che ha studiato due mesi il francese per potersi esprimere nella lingua della donna che andava a conoscere. Sarha si era insospettita durante alcune assenze immotivate del deputato M5S, che le aveva voluto tenere nascoste le lezioni private di francese che stava prendendo.