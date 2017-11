Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone. Lo rivela il prossimo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che spiega come la modella e showgirl argentina abbia deciso di interrompere una relazione durata un anno e mezzo.

BELEN RODRIGUEZ HA ROTTO LA RELAZIONE CON ANDREA IANNONE

Secondo il settimanale di Signorini Iannone avrebbe provato a evitare la rottura, ma Belen Rodriguez ha deciso di concludere una storia d’amore che non la soddisfaceva. Belen Rodriguez è ormai da molti anni una delle principali protagonisti delle cronache rosa italiane, per le numerose relazioni avute con personaggi famosi. La prima col calciatore Marco Borriello, poi le due relazioni che l’hanno trasformata nella showgirl più seguite dai settimanali di cronaca: il fidanzamento con Fabrizio Corona e il matrimonio con Stefano De Martino. Entrambe le storie d’amore di Belen hanno avuto un’attenzione mediatica quasi incredibile, in particolare la seconda iniziata durante la trasmissione Amici. Con Stefano De Martino la showgirl argentina ha avuto anche un figlio, Santiago, e secondo Chi i due genitori avrebbero ripreso a vedersi con una certa frequenza.

LEGGI ANCHE > MIRIANA TREVISAN RISPONDE ALLA MINACCIA DI QUERELA DI BARBARA D’URSO

Dopo il matrimonio De Martino e Belen Rodriguez si sono separati, e dopo alcuni mesi la showgirl argentina ha iniziato a frequentare Andrea Iannone. Il pilota di motociclismo è stato spesso stato protagonista sui profili social della fidanzata, e da quando Belen Rodriguez non ha più condiviso foto con lui diverse riviste hanno iniziato a ipotizzare i problemi poi confermati dall’anticipazione di Chi. Al momento Belen Rodriguez non ha confermato o smentito la notizia sui suoi social media.