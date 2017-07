E se nel 2067 il mondo diventasse vegano? | VIDEO

C’è un mokumentary, creato dalla Bbc, che parlerà di veganesimo. Lo fa con chiave ironica ma la tendenza è reale. In Italia i vegani sono in aumento.

Ne parla oggi Gandolfi per il Corriere della Sera:

Nel 2067 gli umani saranno «più pacifici e contenti che mai: la violenza è sconfitta dalla compassione, la depressione curata dall’intimità, e i giovani sono stati protetti dagli orrori del passato». Parola della Bbc. L’atrocità peggiore? Nonni e genitori erano mangiatori di carne, o meglio di «fratelli». Perché tra cinquant’anni saremo tutti vegani, assicura il «mockumentary» The Carnage (La carneficina), film esilarante ma pieno di dati veri, girato da Simon Amstell e pubblicato online dalla tv britannica.

In pochi mesi, è diventato un cult: il nuovo manifesto della Crociata vegan.

Essere vegani non è mai stato così di moda. Al bando le figure tristi ed emaciate, «rivoluzionari seduti intorno a cibo marrone» del secolo scorso. Oggi il «vegan style» promette fisici sani e coscienza pulita. Gli allevamenti, sostiene

l’Onu, producono il 14,5% delle emissioni globali di gas nocivi per l’ambiente; se tutto il mondo smettesse di nutrirsi con carne, pesce e derivati, le emissioni alimentari complessive, responsabili di un quarto dei gas serra, si ridurrebbero

del 70% entro il 2050, conferma una ricerca dell’Università di Oxford.

Il boom mondiale non poteva che partire dalla Gran Bretagna, dove nel 1944 Donald Watson coniò il termine e fondò la Vegan Society: qui gli adepti sono aumentati del 260% in dieci anni, le vendite di cibo vegano del 1.500%.

E in Italia? Crescono. Il Corriere calcola un milione e ottocentomila persone che consumano latte di riso, burger al tofu e una miriade di altri piatti (più appetitosi) a base di verdure, legumi e frutta. Il 2067 della Bbc potrebbe non essere così inverosimile: