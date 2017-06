Rocco Siffredi è stato accusato di molestie sessuali da una nota giornalista TV francese, Cécile de Ménibus. La presentatrice, che conduce diverse trasmissioni sportive, ha raccontato alcuni giorni fa durante un’intervista a Malika Ménard a Télé-Loisirs come l’attore porno l’abbia molestata durante un programma TV, La méthode Cauet. L’episodio è avvenuto anche in diretta, come mostra questo filmato recuperato su YouTube

La giornalista è presa d’assalto da Rocco Siffredi, che la alza, la sposta, la tocca, mima un rapporto sessuale dopo averle divaricato le gambe. Tutti ridono, ma in realtà Cécile de Ménibus è toccata ripetutamente nelle parti intime. La molestia sessuale, secondo il racconto della giornalista TV, è proseguita dietro le quinte della trasmissione. Ecco il racconto di Cécile de Ménibu, in francese, con il testo a fronte come ripreso da Rtl. L’episodio è avvenuto diversi anni fa.