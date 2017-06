Il video shock del bambino strappato al padre per essere mandato in una casa famiglia | VIDEO

Le immagini strazianti di un bambino che si aggrappa al padre e agli altri familiari presenti per non essere mandato in una casa famiglia. Il video, segnalato e condiviso dalla Onlus CCDU (Comitato dei cittadini per i diritti umani), ha fatto il giro del web e ha indignato diverso personaggi pubblici come il regista Gabriele Muccino o lo showman Fiorello.

IL VIDEO DEL BAMBINO STRAPPATO AL PADRE

Bimbo viene tolto al padre per essere mandato in una casa famiglia.

La vicenda risale a qualche giorno fa: un bambino di Cagliari viene sottratto al padre, in seguito alla separazione traumatica dei genitori. Lo ha deciso il Tribunale di Tempio, che ha anche rigettato la richiesta, formulata proprio dal papà, di riaverlo a casa. Un provvedimento che, in base a quello che viene denunciato dalla Onlus, è stato preso esclusivamente sulla base di una perizia e senza alcuna istruttoria.

IL TWEET INDIGNATO DI GABRIELE MUCCINO SUL BAMBINO STRAPPATO AL PADRE

La sofferenza dei bambini tolti ai genitori. A volte per legittima necessità altre per l'amatorialità di servizi sociali e "specialisti".

«Dopo questo trauma – si legge nella nota del Comitato dei cittadini per i diritti umani – il bambino sta male e, come viene evidenziato nelle relazioni della Casa Famiglia depositate presso il Tribunale, sente profondamente la mancanza del padre, soffre di disturbi notturni e ha gli incubi; addirittura crede di essere stato allontanato dal padre per aver fatto qualcosa di male».

Nel video, infatti, si nota che il bambino chiede perdono al genitore, ripetendo continuamente di non volerlo lasciare. Il papà del ragazzino, ora, ha chiesto formalmente agli avvocati della ex moglie – attraverso una lettera – di trovare un accordo con la donna per il bene del bambino. Per cercare, così, di risolvere una situazione che, stando a quello che si può leggere nei documenti della vicenda e alle immagini mostrate dal video, appare molto dolorosa.