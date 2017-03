Selvaggia Lucarelli è diventata una delle giornaliste più seguite su Facebook grazie alla sua battaglia contro le pagine social che propongono contenuti volgari, sessisti e violenti. Grazie alla sua segnalazione è stata chiusa Sesso Droga e Pastorizia, una delle pagine Facebook più seguite in Italia, attaccata da Lucarelli per diversi motivi, tra cui la condivisione nei commenti dei link al video hot di Tiziana Cantone. I post sessisti e volgari, con commenti anche nella pagina collegata a SDP Pastorizia never dies, di Lorenzo Bigiarelli sono stati condivisi dal fidanzato di Nina Moric, che l’ha ripreso sul suo profilo Facebook. Luigi Mario Favoloso, il compagno della modella croata, è accusato da Lucarelli di esser uno dei gestori di Sesso Droga e Pastorizia.

Ecco alcuni dei post scritti da Bigiarelli, molto volgari, con hashtag sullo stupro, bestemmie e battute sui morti.

Selvaggia Lucarelli avrebbe bannato tutti coloro i quali che hanno condiviso sulla sua pagina Facebook il post di Nina Moric, a cui poi ha risposto così.

Luigi Mario Favoloso ha risposto così al post di Selvaggia Lucarelli, in cui difendeva il fidanzato Luigi Bigiarellli.

Egregia Signora Lucarelli, io le scrivo con toni pacati ed educati, io non ho mai scritto status per nessuno, si a volte ho corretto qualche post di Nina un po’ più lunghino, evitandole errori grammaticali comprensibili per una straniera, mai e poi mai mi sono permesso di definirmi Admin della pagina da nessuna parte anzi io nemmeno faccio parte del gruppo che lei tanto discrimina. Io le spiego 3 cosine semplici semplici…

A) lei non risponde per quello che hanno fatto altre persone, però gli Admin di Sesso Droga e pastorizia rispondono per quello che pubblicano i loro fans.

Quello che pubblicano i fans di Sesso Droga e Pastorizia è umorismo becero, bullismo o qualcosa di penalmente rilevante mentre battute su Sarah Scazzi e Piergiorgio Welby, pubblicate dal suo fidanzato, le definisce invece 2 cazzate… sarà d’accordo con me che qualcosa non quadra.

B) io non ho contattato nessun giornale, ma soltanto una e sottolineo una redazione online, e non sono stupido so bene che lei avrebbe chiamato chiunque per evitare che uscissero notizie, ma l’ho fatto di proposito solo per sfruttare qualche piccola conoscenza per scoprire se gli screenshot che mi avevano mandatato non fossero fake o fotomontaggi ( sono riuscito a scoprire che non ci fosse nulla di modificato) e in oltre io non l’ho mai minacciata al telefono, ma ho semplicemente mandato a lei per prima queste foto e detto che al suo posto io le avrei pubblicate sulla sua di bacheca per evitare la brutta figura che a mio modestissimo parere ha fatto.

C) lei parla di 2000000 di pastori e scrive come se avesse vinto chissà quale guerra, lei la guerra non solo non l’ha vinta, ma alla guerra lei non ha nemmeno partecipato, lei dalla guerra è scappata, ha bloccato chiunque, si ricordi signora Lucarelli che l’intelligenza il confronto non lo teme e non lo evita. SE LO AUGURA !